Теракт в метро Петербурга: что не так с официальной версией?

Вторая бомба

В официальной версии утверждается, что ДНК смертника найдены на сумке с бомбой у перехода на станции "Площадь Восстания". СМИ тут же решили, что он сначала оставил сумку с бомбой на "Восстания", а после этого уехал дальше. Этой же версии, по крайней мере судя по комментариям в прессе, придерживаются и следователи. Но "ДП" считает, что Акбаржон Джалилов не мог этого сделать сам и, возможно, у него был сообщник.

Дело в том, что в СМИ появилось сразу несколько фотографий предполагаемого смертника, сделанных за полчаса до теракта. Он попал в объективы камер наблюдения, когда подходил к переходу на станции "Площадь Александра Невского – 2" (это видно на камере). На скриншоте четко видно время – 14:01:48, а также то, что в тот момент никакой сумки у него в руках нет.

Есть и вторая фотография, сделанная в 14:03:03. На ней предполагаемый террорист идет от эскалаторов по коридору к станции "Площадь Александра Невского – 1". Сумки в руках до сих пор не наблюдается.