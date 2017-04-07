Наши коллеги из «Делового Петербурга» внимательно изучили видео и фото с прошедшего в понедельник, 3 апреля, теракта в метро Петербурга и нашли нестыковки в официальной версии следствия.
Теракт в метро Петербурга: что не так с официальной версией?
Через несколько часов после теракта в петербургском метро СМИ со ссылками на источники в правоохранительных органах начали публиковать фотографии предполагаемых террористов. Во вторник, 4 апреля, Следственный комитет официально назвал имя предполагаемого смертника – им оказался 22-летний уроженец киргизского города Ош Акбаржон Джалилов. Его тело опознали среди останков погибших при взрыве. Следователи говорят, что бомба находилась очень близко к нему, предположительно в рюкзаке.
Также Следственный комитет заявил, что ДНК Акбаржона Джалилова нашли на оставленной сумке с несработавшей бомбой на станции "Площадь Восстания". Следователи считают, что эту сумку Джалилов оставил там перед тем, как поехать на "Техноложку". Однако "ДП" нашел несколько несостыковок в официальной версии и провел собственное небольшое расследование.
Время теракта
Отсмотрев несколько видео, снятых в момент, когда теракт уже произошёл, мы заметили на станционных часах "Сенной площади" время – 14:36:24 (оно совпадает с московским). Также видно, что время между поездами – 5 минут 23 секунды. В петербургском метро часы, показывающие, сколько времени состава нет, сбрасываются, когда поезд отправляется со станции. Простым вычислением получаем время когда поезд, где произошёл теракт, отъехал от "Сенной" - 14:31:01. Согласно данным "Яндекс.Метро", перегон между "Сенной площадью" и "Технологическим институтом" преодолевается за 3 минуты (опытным путем мы проверили и получили 2:55). Со слов очевидцев и свидетельств машиниста Александра Каверина, после взрыва поезд не останавливался и не сбавлял ход. Кроме того, многие говорили, что взрыв произошел на подъезде к "Технологическому институту", но поезд какое-то время еще ехал. Предположим, что из трёх минут когда поезд ехал можно вычесть примерно минуту. Добавим к времени отправления две минуты итоге время теракта – 14:33:01 +- минута.
Вторая бомба
В официальной версии утверждается, что ДНК смертника найдены на сумке с бомбой у перехода на станции "Площадь Восстания". СМИ тут же решили, что он сначала оставил сумку с бомбой на "Восстания", а после этого уехал дальше. Этой же версии, по крайней мере судя по комментариям в прессе, придерживаются и следователи. Но "ДП" считает, что Акбаржон Джалилов не мог этого сделать сам и, возможно, у него был сообщник.
Дело в том, что в СМИ появилось сразу несколько фотографий предполагаемого смертника, сделанных за полчаса до теракта. Он попал в объективы камер наблюдения, когда подходил к переходу на станции "Площадь Александра Невского – 2" (это видно на камере). На скриншоте четко видно время – 14:01:48, а также то, что в тот момент никакой сумки у него в руках нет.
Есть и вторая фотография, сделанная в 14:03:03. На ней предполагаемый террорист идет от эскалаторов по коридору к станции "Площадь Александра Невского – 1". Сумки в руках до сих пор не наблюдается.
Отметим особо: на этом фото в углу мы нашли следы обработки графическим редактором.
Давайте вновь обратимся к группе "ДТП и ЧП". В ней в 14:21 была опубликована фотография сумки с бомбой на "Площади Восстания". Паблик работает по предложенным новостям, смотрим время загрузки фотографии – 14:06. Мы созвонились с автором фото Денисом Чебыкиным и попросили его посмотреть в телефоне, когда именно была снята фотография. "В 14:01, по крайней мере у меня в телефоне более-менее корректно отображается время.
Там уже стоял инспектор (Альберт Сибирский, будет представлен к награде. – Ред.), которого собираются награждать, и второй инспектор с анализатором взрывчатых веществ. На фотографии инспектор с анализатором, а Альберт Сибирский в кадр, к сожалению, не попал, он находился чуть правее и всех активно отгонял от места", – рассказал Денис Чебыкин.
Получается, что в то время, когда сумка с бомбой уже лежала на "Площади Восстания", Акбаржон Джалилов еще был в переходе на "Александра Невского".
Отметим, что бомбу на "Восстания" нашли раньше 14:01 (судя по фотографиям очевидцев), но станцию закрыли позже. В группе "ДТП и ЧП" пишут, что в 14:28 она не работала на вход и выход, то есть закрыли ее за несколько минут до взрыва в вагоне метро на синей ветке. Также в месте, где была оставлена сумка, находится пункт дежурного, поэтому подозрительный предмет должны были заметить сразу или за короткий промежуток времени, что ставит под сомнение версию, что предполагаемый преступник мог оставить бомбу задолго до ее обнаружения.
Место, где была обнаружена сумка, – это почти слепая зона на "Площади Восстания". Поначалу мы решили, что человек, оставивший бомбу, прекрасно это знал, но, съездив на место, убедились, что там есть камеры, которые могли теоретически снять злоумышленника.
Возможно, есть и другой сценарий развития событий. Предположим, что именно Акбаржон Джалилов оставил сумку на "Восстания", а потом уехал на "Александра Невского – 2". Исключим вариант, что он перешел на зеленую линию(потому что на фото видно, что он поднимался с желтой на зеленую когда бомба уже лежала) – допустим, он ехал от "Восстания" до "Владимирской", где сделал пересадку на "Достоевскую", доехал до "Александра Невского – 2" и снова вернулся на зеленую линию. Согласно "Яндекс.Метро", этот путь у него должен был бы занять около 10-12 минут с учетом переходов и ожидания поездов. Значит, к 14:01 бомба лежала на работающей станции около 15 минут, ее долго не замечали и она просто чудом не сработала.
Из всего сказанного мы можем сделать два вывода: либо бомбу на "Площади Восстания" оставил не Акбаржон Джалилов, а его сообщник, либо только чудо спасло пассажиров, потому что сумка пролежала очень долго и не взорвалась. Так или иначе, пока в официальной версии еще очень много вопросов и темных пятен.
По материалам "Делового Петербурга"
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