«Чахлые штучки»: Познер рассказал о своих попытках выращивать марихуану

Владимир Познер во время творческого вечера в Воронеже рассказал о том, что он употреблял и выращивал марихуану. После признания телеведущий заявил, что считает необходимым легализовать каннабис в России.

Познер поделился, что когда он курил марихуану, у него «обострились чувства». «Я совсем по-другому стал слышать музыку, а ещё у меня сильно обострились чувства: если ты кого-то любишь, то еще сильнее. Если не любишь, то тоже сильнее», — сказал Владимир Владимирович.