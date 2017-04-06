«Чахлые штучки»: Познер рассказал о своих попытках выращивать марихуану
Владимир Познер во время творческого вечера в Воронеже рассказал о том, что он употреблял и выращивал марихуану. После признания телеведущий заявил, что считает необходимым легализовать каннабис в России.
Познер поделился, что когда он курил марихуану, у него «обострились чувства». «Я совсем по-другому стал слышать музыку, а ещё у меня сильно обострились чувства: если ты кого-то любишь, то еще сильнее. Если не любишь, то тоже сильнее», — сказал Владимир Владимирович.
Кроме того, Познер заявил, что получал «зерна» марихуаны от друга из США и пытался прорастить их на даче в Подмосковье. Но конопля не прижилась, а на участке «стали расти такие, знаете, чахлые штучки».
Телеведущий заключил, что в целом выступает за легализацию марихуаны, так как снятие запрета сделает наркобизнес бессмысленным.
«Когда наркотик становится легальным, криминал кончается. Это не значит, что не будет наркоманов. Они будут, но не станут продавать вашим детям наркотики, потому что это станет неинтересно. Вы же знаете про сухой закон», — заявил Познер.
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