13 историй: люди, погибшие в теракте в Санкт-Петербурге

Ирина Медянцева, 50 лет

Ирина – известный кукольный мастер, мы писали о ней раннее. Она с детства увлекалась куклами, еще когда ещё жила в Новгородской области, в посёлке Парфино. Как рассказал супруг погибшей, в ее детстве было тяжело с игрушками и красивые куклы были ее мечтой. Женщина окончила училище, выучилась скульптуре и полностью посвятила себя любимому делу.

Известно, что 3 апреля Ирина провожала свою дочь Александру на автобус до Новгорода. Как написали позже родственники погибшей, женщина закрыла собой дочь. «Моя тетя погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником», - написала племянница Медянцевой Мария Левкина.Беда.

«Беда. Я потерял любимую жену» - сообщил супруг Ирины Александр у себя в профиле.