Следственный комитет к вечеру 5 апреля назвал имена всех погибших в теракте, который произошел в петербургском метро. Они появились на сайте ведомства сухим пронумерованным списком с указанием года рождения. Мы собрали из открытых источников небольшие портреты и истории жизней горожан, которых мы потеряли. Вся редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным, близким и знакомым жертв теракта.
13 историй: люди, погибшие в теракте в Санкт-Петербурге
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Фото: Инстаграм
Дильбара Алиева, 20 лет
Девушка родилась в Азербайджане, в городе Гянджи, пишут СМИ, но вместе с родителями жила в Петербурге, училась на психолога в Петербургском государственном университете путей сообщения. Первое время после трагедии Дильбара числилась в списке пострадавших - она получила серьезные ранения и была доставлена в больницу. К сожалению, в ночь на 4 апреля она умерла от полученных травм. Несмотря на то, что мама и папа Дильбары находятся в Петербурге, похоронить девушку планируют на исторической родине, где у нее живут родственник - сообщают городские издания.
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Фото: ВКонтакте
Максим Арышев, 20 лет
Максим приехал в Петербург из Казахстана, поступил в Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Парень учился на третьем курсе по специальности «Информационные системы и технологии». 3 апреля он возвращался после занятий, зашел в метро и сел в тот самый вагон. Последний раз Максим заходил в интернет в половине третьего дня – именно благодаря этому факту удалось точно установить время взрыва. В статусе Арышева во ВКонтакте осталась цитата из песни группы «Агата Кристи»: «Мы летим, а вы ползете, чудаки вы, чудаки». Позже издание "Фонтанка.ру" ошибочно приняла Максима за террориста, ссылаясь на то, что он находился в эпицентре взрыва. Некоторые СМИ подхватили эту версию - позже родные и близкие парня опровергли это. Девушка Максима после его смерти попрощалась с любимым человеком, опубликовав у себя в соцсетях статус: "Самый великодушный, человечный, весёлый и хороший человек. Ты навсегда в сердцах близких, друзей и просто знающих тебя людей. В моем сердце ты навеки. Самый любимый."
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Фото: Акушерский колледж Санкт-Петербурга
Ксения Малюкова, 18 лет
Девушка жила вместе с отцом, ее мать умерла от онкологии в 2008 году. Ксения училась в Акушерском колледже Санкт-Петербурга, а в свободное время занималась чарлидингом. В день трагедии она возвращалась с практических занятий из 3-й инфекционной детской больницы. Как рассказывают друзья, она ехала в центр на встречу со своим молодым человеком. Малюкову (журналисты ошибочно называли "Милюковой") долго искали в соцсетях - близкие отказывались верить в ее смерть. В конечном итоге ее тело обнаружили в Екатерининском морге.
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Фото: ВКонтакте
Ирина Медянцева, 50 лет
Ирина – известный кукольный мастер, мы писали о ней раннее. Она с детства увлекалась куклами, еще когда ещё жила в Новгородской области, в посёлке Парфино. Как рассказал супруг погибшей, в ее детстве было тяжело с игрушками и красивые куклы были ее мечтой. Женщина окончила училище, выучилась скульптуре и полностью посвятила себя любимому делу.
Известно, что 3 апреля Ирина провожала свою дочь Александру на автобус до Новгорода. Как написали позже родственники погибшей, женщина закрыла собой дочь. «Моя тетя погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником», - написала племянница Медянцевой Мария Левкина.Беда.
«Беда. Я потерял любимую жену» - сообщил супруг Ирины Александр у себя в профиле.
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Фото: ВКонтакте
Ангелина Свистунова, 27 лет
Девушка в 2013 году окончила филиал Российского заочного института текстильной и легкой промышленности. Известно, что она ехала в сторону метро "Купчино" - связь с ней оборвалась в метро в 14:45. Социальные сети Ангелины заняты перепостами просьб о помощи для бездомных живоотных. «Я благодарю своих маму и папу за то, что они подарили мне жизнь… За то, что всегда были рядом… Спасибо за любовь, заботу, внимание! Папа, я очень тебя люблю и всегда помню. Мама, я очень тебя люблю и молю Бога о твоём здоровье! Низкий вам поклон» - последняя запись, сделанная девушкой на странице ВКонтакте.
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Фото: ВКонтакте
Юрий Налимов, 71 год
Юрий Павлович родился через месяц после Победы в 1945 году. Тело пенсионера опознали не сразу. К сожалению, никаких дополнительных данных о Юрие Налимове выяснить не удалось.
Оксана Даниленко, 25 лет
Точных сведений о судьбе Оксаны нет. Некоторые СМИ утверждают, что она работала в зоомагазине. Другие, ссылаясь на ее сестру Кристину, подтверждают, что девушка точно находилась в том вагоне, где произошел взрыв.
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Фото: ВКонтакте
Лариса Щекина, 67 лет
Лариса Григорьевна в 1982-ом окончила факультет журналистики ЛГУ (ныне СПбГУ). Вся карьера женщина была связана с журналистикой: в разные годы она трудилась в изданиях "Красное Знамя», «Трудовая доблесть», «Крылья Советов», «На страже Родины». С 2011 года Лариса Щекина работала редактором в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования, женщина занималась издательством учебной литературы и пособий. Коллеги вспоминают ее очень воспитанным и интеллигентным человеком, профессионалом своего дела.
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Фото: ВКонтакте
Денис Петров, 25 лет.
Выпускник Учебного центра спецназа ГРУ, он был чемпионом России по армейскому рукопашному бою, чемпионом Санкт-Петербурга и Ленинградской области по кикбоксингу. Денис работал детским тренером в спортивном клубе боевых искусств. Как рассказывают близкие, в день теракта он позвонил в клуб и пообещал приехать к 15:00 на занятия.
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Фото: ВКонтакте
Мансур Сагадеев, 17 лет.
Мансур увлекался футболом, настольным теннисом и играл на фортепиано, жил вместе с родителями, 27 марта он отметил свое 17-летие. В 2015-ом Мансур поступил в Санкт-Петербургский колледж телекоммуникаций при Университете телекоммуникаций имени Бонч-Бруевича. Учился на втором курсе по специальности «Радиосвязь, радиовещание и телевидение». В том роковом вагоне молодой человек ехал, возвращаясь с занятий.
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Фото: ВКонтакте
Юлия Красикова, 25 лет
Девушка работала по первой специальности (в 2014-м она окончила Санкт-Петербургский экономический университет с красным дипломом) в компании «Морские навигационные системы», однако ее душа лежала к рисованию. Как рассказывают коллеги погибшей, ее рабочее место было увешано графическими изображениями, а сама Красикова поступила на второе высшее в Политехнический университет и вот-вот должна была стать дипломированным дизайнером.
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Фото: ВКонтакте
Мария Невмержицкая, 53 года
Трагедией для 53-летней Марии Невмержицкой закончился визит в Петербург - женщина приехала в город из деревни Красноозерное (Приозерское), она хотела погостить у родных. Долгое время Мария числилась в пропавших, "Пропала тетя!" – такие объявления распространял в соцсетях ее племянник Алексей. Однако, как передают СМИ, 5 апреля тело Марии Алексеевны опознали ее дочери.
Дмитрий Мазанов, 26 лет
Тело Дмитрия опознано одним из самых последних. По информации СМИ, он житель Тосно (Ленинградская область), служил в армии, увлекался футболом и болел за клуб «Зенит». Его тело опознали родственники.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов. В среду, 5 апреля, оперативники задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности.
Редакция «Собака.ru» выражает всем родным, близким и знакомым пострадавших свои искренние соболезнования.
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