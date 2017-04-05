Стало известно, от чего скончался Вадим Тюльпанов

Смерть сенатора Вадима Тюльпанова наступила от острой сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

Как стало известно, к 17 часам среды, 5 апреля, следственные органы Петербурга получили медицинское заключение о причине смерти сенатора. Несмотря на первоначальную версию о травме головы, полученной в результате несчастного случая, эксперты пришли к выводу, что падение в спортивно-оздоровительном комплексе «Оазис» в Огородном переулке Кировского района было скорее производной от сердечного приступа, нежели причиной.

Гражданская панихида пройдет 7 апреля с 10.00 до 12.00 в Ротонде Мариинского дворца. Отпевание состоится в 13.00 в церкви Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. Похоронят Тюльпанова там же, на монастырском кладбище. В траурных мероприятиях планируется участие спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.

По материалам «Фонтанки.ру»

Вадим Альбертович Тюльпанов родился 8 мая 1964 года. В 1986 году окончил Ленинградское Высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова, а в 2009 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности — юриспруденция. Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в СовФед от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа. Жена — Наталья Тюльпановой, двое детей: Милана и Владислав. Милана Кержакова — супруга нападающего «Зенита» Александра Кержакова. Милана и Александр являются основателями благотворительного фонда «Звезды детям».

Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Вадима Альбертовича Тюльпанова.