В теракте погиб чемпион России по рукопашному бою

В теракте в петербургском метро погиб 25-летний спортсмен Денис Петров. Чемпион города по кикбоксингу и победитель соревнований России по армейскому рукопашному бою сел в метро, чтобы доехать на тренировку.

Последний год Денис работал тренером по рукопашному бою.«Он был очень хорошим человеком, его очень любили дети, они с удовольствием бежали на тренировку»,— рассказали коллеги погибшего.

Накануне Следственный комитет опубликовал имена десяти человек погибших в результате теракта в петербургском метро. Денис Петров в списке числится под номером 9. Всего погибших — 14 человек: для того, чтобы опознать останки еще четверых, назначена генетическая экспертиза.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

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