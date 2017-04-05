В Петербурге задержаны подозреваемые сообщники террористов

В Петербурге задержали шесть человек, которых подозревают в содействии террористической деятельности. Это граждане из республик Средней Азии, приехавшие в Россию работать, сообщает Следственный комитет.

По версии следствия, подозреваемые базировались в Петербурге с ноября 2015 года, и вербовали выходцев из республик Средней Азии. Группа вовлекала их в деятельность запрещенных в РФ террористических организаций: «Джебхат ан-Нусра»,«Исламское государство» и так далее.

Сейчас правоохранители проводят обыски в местах проживания подозреваемых: изымают исламистскую экстремистскую литературу и другие предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

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