Соболезнование Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко в связи с кончиной председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности В.А.Тюльпанова

«До глубины души потрясена безвременной кончиной нашего коллеги, сенатора Вадима Альбертовича Тюльпанова. Это большая, невосполнимая потеря для Санкт-Петербурга, для всей страны, для меня лично.

В его лице мы потеряли видного политического деятеля, много сделавшего для совершенствования российского парламентаризма. Трудно переоценить его вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Санкт-Петербурга.

На протяжении многих лет нас связывали отношения плодотворного сотрудничества и искренней дружбы. Вадим Альбертович был человеком прекрасных душевных качеств.

Выражаю глубокие соболезнования супруге Наталье, дочери, сыну, родным и близким. Они потеряли замечательного мужа и отца. Скорблю вместе с ними».