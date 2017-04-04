Валентина Матвиенко: «Вадим Тюльпанов был человеком прекрасных душевных качеств»
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Вадима Тюльпанова.
Соболезнование Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко в связи с кончиной председателя Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности В.А.Тюльпанова
«До глубины души потрясена безвременной кончиной нашего коллеги, сенатора Вадима Альбертовича Тюльпанова. Это большая, невосполнимая потеря для Санкт-Петербурга, для всей страны, для меня лично.
В его лице мы потеряли видного политического деятеля, много сделавшего для совершенствования российского парламентаризма. Трудно переоценить его вклад в экономическое, социальное, культурное развитие Санкт-Петербурга.
На протяжении многих лет нас связывали отношения плодотворного сотрудничества и искренней дружбы. Вадим Альбертович был человеком прекрасных душевных качеств.
Выражаю глубокие соболезнования супруге Наталье, дочери, сыну, родным и близким. Они потеряли замечательного мужа и отца. Скорблю вместе с ними».
К словам Валентины Ивановны присоединился губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Он заметил, что Вадим Тюльпанов был человеком с "широкой морской душой":
«Ушел из жизни яркий, талантливый политик, большой патриот нашего города.Долгие годы Вадим Альбертович был председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. При его личном участии были приняты законы, во многом определившие развитие города. На протяжении ряда лет он достойно представлял Петербург в Совете Федерации».
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Вадим Тюльпанов (1964-2017)
Напомним, Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня, 4 апреля, в Петербурге на 53-ом году жизни. По информации СМИ, он неудачно поскользнулся и ударился головой в бане. Смерть наступила в результате перелома основания черепа. За несколько часов до трагедии Вадим Альбертович возложил цветы на станции метро «Технологический институт» в память о погибших накануне в теракте.
Вадим Альбертович Тюльпанов родился 8 мая 1964 года. В 1986 году окончил Ленинградское Высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова, а в 2009 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности — юриспруденция. Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в СовФед от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа.
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