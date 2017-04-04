СМИ: Умер сенатор Вадим Тюльпанов
Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Петербурге на 53-ом году жизни. Об этом сообщают источники "Фонтанки". Официальных подтверждений пока нет. Как передает издание, сегодня вечером в одном общественном заведении на территории Кировского района была вызвана скорая медицинская помощь. По информации СМИ, это была баня. Пациентом оказался 52-летний Вадим Альбертович Тюльпанов. По предварительной информации, он неудачно поскользнулся и ударился головой. Смерть наступила в результате перелома основания черепа.
Информацию о смерти подтверждает член высшего совета ЕР, советник спикера Госдумы Юрий Шувалов.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Вадима Тюльпанова.
Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заметил, что Вадим Тюльпанов был человеком с "широкой морской душой": «Ушел из жизни яркий, талантливый политик, большой патриот нашего города.Долгие годы Вадим Альбертович был председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. При его личном участии были приняты законы, во многом определившие развитие города. На протяжении ряда лет он достойно представлял Петербург в Совете Федерации».
Очень жаль, что ушёл Вадим Тюльпанов.— Юрий Шувалов (@J_Shuvalov) 4 апреля 2017 г.
На место выехал спикер ЗакСа Вячеслав Макаров и руководство правоохранительных органов Петербурга.
Напомним, сегодня, за несколько часов до трагедии Вадим Альбертович возложил цветы на станции метро «Технологический институт» в память о погибших накануне в теракте.
Вадим Альбертович Тюльпанов родился 8 мая 1964 года. В 1986 году окончил Ленинградское Высшее инженерное морское училище имени адмирала С. О. Макарова, а в 2009 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности — юриспруденция. Тюльпанов возглавлял петербургский ЗакС с 2003 по 2011 год. Он избрался в СовФед от Петербурга в 2011 году. В 2014-м избрался от Ненецкого автономного округа. Жена — Наталья Тюльпановой, двое детей: Милана и Владислав. Милана Кержакова — супруга нападающего «Зенита» Александра Кержакова. Милана и Александр являются основателями благотворительного фонда «Звезды детям».
Редакция «Собака.ru» выражает соболезнования родным и близким Вадима Альбертовича Тюльпанова.
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