СМИ: Умер сенатор Вадим Тюльпанов

Сенатор Совета Федерации Вадим Тюльпанов скончался сегодня в Петербурге на 53-ом году жизни. Об этом сообщают источники "Фонтанки". Официальных подтверждений пока нет. Как передает издание, сегодня вечером в одном общественном заведении на территории Кировского района была вызвана скорая медицинская помощь. По информации СМИ, это была баня. Пациентом оказался 52-летний Вадим Альбертович Тюльпанов. По предварительной информации, он неудачно поскользнулся и ударился головой. Смерть наступила в результате перелома основания черепа.

Информацию о смерти подтверждает член высшего совета ЕР, советник спикера Госдумы Юрий Шувалов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования в связи с кончиной Вадима Тюльпанова.

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко заметил, что Вадим Тюльпанов был человеком с "широкой морской душой": «Ушел из жизни яркий, талантливый политик, большой патриот нашего города.Долгие годы Вадим Альбертович был председателем Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. При его личном участии были приняты законы, во многом определившие развитие города. На протяжении ряда лет он достойно представлял Петербург в Совете Федерации».