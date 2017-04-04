Это ощущение не правосознания, а создания общества, помимо государства – на него рассчитывать не приходится, от него постоянно ждут какой-то «подляны». Единственный способ облегчить себе жизнь – знать, что другие тебе помогут. У русского человека всегда было что-то клановое: в случае чего позвонить дяде-прокурору, а не обратиться к случайному прохожему на улице. Сейчас происходит объединение семейного с анонимным: горожане видят себя как некое сообщество. Грубо говоря, если произошла беда, я могу обратиться не к дяде, а вообще к кому-нибудь – и мне помогут.





Про ксенофобию и страх

Не думаю, что после теракта будет скачок ксенофобии. Мне кажется, что антиазиатские чувства пошли на спад. Потому что из-за экономических условий представителей монголоидной расы действительно стало значительно меньше в Петербурге. И горожане начали замечать определенные неудобства, потому что мы все-таки страшно зависим от работы дворников, продавцов и так далее.

Я вчера шел по улице и не видел какого-то особого страха. Население было обычным образом угрюмо, но нам просто это свойственно – нашему городу. Никто особенно не кричал. Люди оказывали помощь практически молча. Из того, что знаю от приятелей, панические вскрики, напротив, встречали неприятие окружающих.

Нынешний мэр Лондона — кстати, мусульманин — как-то сказал, что жизнь в многомиллионнике предполагает такой риск, как теракт. За то, что мы живем в довольно большом городе, приходится платить: безопасность в нем гораздо ниже. У нас случались катастрофы по количеству жертв и более ужасные. Например, крушение самолета A321 над Синаем. Конечно, страшно будет ходить в метро какое-то время, но мы привыкнем.