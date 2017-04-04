Во время теракта в метро мать закрыла дочь от взрыва и погибла
Одной из жертв теракта, который случился в петербургском метро 3 апреля, стала Ирина Медянцева – известный кукольный мастер.
«Моя тетя погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником», - написала племянница Медянцевой Мария Левкина.
Известно, что 3 апреля Ирина шла провожать на автобус свою дочь Александру – девушка выжила, она в больнице, врачи дают хорошие прогнозы.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что теракт в петербургском метро совершил 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.
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