Во время теракта в метро мать закрыла дочь от взрыва и погибла

Одной из жертв теракта, который случился в петербургском метро 3 апреля, стала Ирина Медянцева – известный кукольный мастер.

«Моя тетя погибла в теракте в метро в Санкт-Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником», - написала племянница Медянцевой Мария Левкина.