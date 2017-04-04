Следственный комитет назвал имя террориста, устроившего взрыв в петербургском метро
Следственный комитет объявил, что теракт в петербургском метро совершил 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.
Он же причастен к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания»: на сумке со взрывчатым веществом обнаружили генетические следы Джалилова.
В метро Джалилова зафиксировали камеры наблюдения.
СМИ пишут, что Акбаржон Джалилов является уроженцем киргизского города Ош, больше шести лет живет в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный. Кроме разосланной ориентировки, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia. Известно также, что мужчина часто бывал на Комендантском проспекте.
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