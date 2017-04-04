Следственный комитет назвал имя террориста, устроившего взрыв в петербургском метро

Следственный комитет объявил, что теракт в петербургском метро совершил 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

Он же причастен к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания»: на сумке со взрывчатым веществом обнаружили генетические следы Джалилова.

В метро Джалилова зафиксировали камеры наблюдения.

СМИ пишут, что Акбаржон Джалилов является уроженцем киргизского города Ош, больше шести лет живет в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный. Кроме разосланной ориентировки, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia. Известно также, что мужчина часто бывал на Комендантском проспекте.

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Комментарии (1)

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  • Марфа Петербургская 4 апр., 2017
    Так Казахстана или Киргизии?!

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