Следственный комитет объявил, что теракт в петербургском метро совершил 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

Он же причастен к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания»: на сумке со взрывчатым веществом обнаружили генетические следы Джалилова.

В метро Джалилова зафиксировали камеры наблюдения.

СМИ пишут, что Акбаржон Джалилов является уроженцем киргизского города Ош, больше шести лет живет в Петербурге, сменил несколько паспортов, имеет заграничный. Кроме разосланной ориентировки, в розыск должны были поставить автомобиль Джалилова Daewoo Nexia. Известно также, что мужчина часто бывал на Комендантском проспекте.

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