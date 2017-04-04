Вчера, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв, погибло 14 человек, 49 пострадавших. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Психолог и кандидат психологических наук Евгения Саломэ отвечает на самые частые вопросы горожан.
Советы психолога: как справиться с паникой после теракта?
Нормально ли паниковать после таких событий?
Да, чувство паники в таких ситуациях нормально. Важно отметить, что в данном случае речь идет не о каком-то событии на другом конце Земли — это произошло в нашем городе. В ситуации пугает неизвестность: почему это случилось — не ясно и почему пострадали эти люди тоже. Это простые горожане, которые просто сели в метро и поехали на работу и учебу. Это могло случиться с любым из нас в любом месте, получается, что никто из нас не защищен: именно так это трактует наша психика. В голове срабатывает схема: любое твое действие небезопасно, отсюда появляется паника.
Я боюсь спускаться в метро и пользоваться общественным транспортом.
Это нормальное чувство, но я считаю, правильнее будет перебарывать себя. Может, в первый день так или иначе идешь на поводу у собственного сопротивления, но дальше ты начинаешь уставать от этого и фиксировать усталость, а этого лучше избегать. Не нужно начинать игнорировать метро или маршрутки. Нет никаких объективных данных, которые бы говорили о том, что стратегия избегания общественного транспорта эффективна.
Я постоянно мониторю новости и слежу за сообщениями в соцсетях.
Это не вполне правильно, потому что панику это не уменьшает, скорее, наоборот. Да и защищеннее от этого процесса мы не становимся. Такое поведение заставляет нас ходить по кругу и крутить эти мысли — мы оказываемся в панической петле, где каждая следующая новость усиливает предыдущую. Нужно ориентироваться на успокоение, сама по себе паника нормальна, но не продуктивная. Лучше позвонить на телефон доверия кризисной службы и поговорить с живым человеком о том, что происходит. Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: +7 (812) 299-99-99. Кстати, сейчас даже многие коммерческие психологические службы готовы принимать горожан бесплатно. Но, не поймите мои слова превратно: если вы созвонитесь с подругой по телефону, чтобы обсудить все ужасы, которые вы прочитали в новостях — легче вам от этого не станет.
Трагедия меня не коснулась, но я хочу выразить сопричастность в социальных сетях.
Это даже хорошо, что вы так поступаете — в умеренных масштабах, разумеется. У человека есть естественная потребность понять, что это касается твоей жизни и что-то с этим сделать. Когда мы постим такие фото и выражаем соболезнование, по сути, мы справляемся со своей беспомощностью. Я ничего не могу сделать, но я хотя бы выражу свое отношение и сопричастность к трагедии. Такими постами человек говорит, что ему страшно, что он гордится теми, кто помогал в трагедии. Если у вас есть желание сделать репост, поставить лайк или опубликовать ободряющую картинку — делайте! Это поможет справиться с паникой, это оздоравливающая реакция — почувствовать сплоченность.
Трагедия коснулась моих родственников и друзей — как мне справиться?
Нужно обращаться за помощью к профессиональным специалистам. Если у вас доверительные отношение в семье — разговаривайте об этом с близкими, делитесь своими чувствами и эмоциями. Главное — не замалчивать это, не уходить в аутизм, не баррикадироваться от внешнего мира. На первом этапе нужно обращаться к психологам для консультациями. По большому счету — это несчастный случай, повлиять на который вы никак не могли, вам было не под силу изменить эту ситуацию. Поймите главное — если мы живы, то нам нужно продолжать жить, если у нас пострадал или даже погиб близкий человек — нам тоже нужно продолжать жить, у нас нет другого выбора.
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