Советы психолога: как справиться с паникой после теракта?



Я постоянно мониторю новости и слежу за сообщениями в соцсетях.

Это не вполне правильно, потому что панику это не уменьшает, скорее, наоборот. Да и защищеннее от этого процесса мы не становимся. Такое поведение заставляет нас ходить по кругу и крутить эти мысли — мы оказываемся в панической петле, где каждая следующая новость усиливает предыдущую. Нужно ориентироваться на успокоение, сама по себе паника нормальна, но не продуктивная. Лучше позвонить на телефон доверия кризисной службы и поговорить с живым человеком о том, что происходит. Телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу: +7 (812) 299-99-99. Кстати, сейчас даже многие коммерческие психологические службы готовы принимать горожан бесплатно. Но, не поймите мои слова превратно: если вы созвонитесь с подругой по телефону, чтобы обсудить все ужасы, которые вы прочитали в новостях — легче вам от этого не станет.