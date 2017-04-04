К ночи на 4 апреля среди погибших было опознано и тело террориста-смертник, передает «Фонтанка.ру». По данным издания, им оказался 22-летний уроженец Казахстана Максим Аришев. Информагентства добавляют, что по сведениям спецслужб, предполагаемый виновник взрыва находился в тесной связи с радикальными исламскими группировками, действующими на территории России.

В то же время группа независимых расследователей Conflict Intelligence Team опровергает это сообщение: по их данным погибший в эпицентре взрыва гражданин Казахстана — одна из жертв теракта.

Заявлений от официальных лиц пока не поступало.

Напомним, вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник — это сообщают информационные агентства со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Личность подозреваемого установлена: по одним данным это 23-летний, по другим — 21-летний уроженец Средней Азии.

Источники сайта «Собака.ru» в правоохранительных органах подтверждают эту версию — по неподтвержденным данным это выходец из Средней Азии, у которого была временная регистрации в Петербурге. «Сейчас эта версия прорабатывается, пока мы не будем раскрывать его личность» — добавил наш собеседник на условиях анонимности. Наши источники в ОМОН добавляют, что молодой человек сперва оставил сумку со взрывным устройством на «Площади восстания», а затем взорвался на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1». Почему первое устройство не сработало, источник затруднился ответить.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции.