По сведениями СМИ, теракт в метро Петербурга совершил смертник — это сообщают информационные агентства со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах, Личность подозреваемого установлена, передают медиа — по одним данным это 23-летний, по другим — 21-летний уроженец Средней Азии.

Источники сайта «Собака.ru» в правоохранительных органах подтверждают эту версию — по неподтвержденным данным это выходец из Средней Азии, у которого была временная регистрации в Петербурге. «Сейчас эта версия прорабатывается, пока мы не будем раскрывать его личность» — добавил наш собеседник на условиях анонимности. Наши источники в ОМОН также подтверждают эту версию.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции.