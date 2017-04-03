Анна находилась в пострадавшем поезде Я ехала в этом поезде, но, к счастью, в другом вагоне. Я вышла и пошла к эскалатору на выход, и в этот момент я услышала за свой спиной взрыв. Обернулась — вся станция была в дыму, ничего не было видно. Я испугалась и поспешила к эскалатору — в вестибюле началась паника, люди спешили подняться. Наверху я у видела, что станция метро закрыта на вход, а на «Спасской» у каждого входа и выхода стояли сотрудники правоохранительных органов. Сложно поверить, но если бы я чуть замешкалась тогда или шла к эскалатору медленнее, то оказалась бы в эпицентре взрыва!».