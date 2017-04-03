Очевидцы взрыва в метро: «Если бы я шла к эскалатору медленнее, то оказалась в эпицентре взрыва»

Мария Шевцова

находилась в поезде, ехавшем в противоположную сторону

Я, по-видимому, ехала в последнем поезде, который пустили по противоположной линии. Когда мы доехали до «Технологического института», двери открылись. Взрыв к тому моменту уже произошел. Звучало объявление, чтобы люди помогали друг другу. Несколько человек зашли в вагон. Я сидела спиной, поэтому то, что происходило на платформе не видела. Мы доехали до «Сенной» – там было сильное задымление. На станции «Гостиный двор» дыма оказалось меньше, но дышать было также тяжело».

Андрей Шуршев

находился в пострадавшем поезде 

Я ехал с сенной на технологический институт. Во время движения, где-то между станциями произошел взрыв. Был толчок и громкий хлопок, искры. Появился дым с запахом пороха. Люди перешли в конец вагона, кто-то паниковал, кто-то нет. В соседнем вагоне не было света.
Когда поезд приехал на станцию, люди из вагона вышли. Из соседнего вагона люди выходили через стекла в дверях. Сотрудники метро вытаскивали раненных.».

Анна

находилась в пострадавшем поезде

Я ехала в этом поезде, но, к счастью, в другом вагоне. Я вышла и пошла к эскалатору на выход, и в этот момент я услышала за свой спиной взрыв. Обернулась — вся станция была в дыму, ничего не было видно. Я испугалась и поспешила к эскалатору — в вестибюле началась паника, люди спешили подняться. Наверху я у видела, что станция метро закрыта на вход, а на «Спасской» у каждого входа и выхода стояли сотрудники правоохранительных органов. Сложно поверить, но если бы я чуть замешкалась тогда или шла к эскалатору медленнее, то оказалась бы в эпицентре взрыва!».
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  • Автор: sobaka
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