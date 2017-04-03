Днем, 3 апреля, около 14:30 в метрополитене Санкт-Петербурга прогремел взрыв. По меньшей мере девять человек погибли, десятки раненых. Мы публикуем все, что известно на данный момент — за прямой трансляцией новостей следите тут.
В метро Петербурга прогремел взрыв: главное
Что произошло и сколько было взрывов?
Около 15:00 СМИ стали писать о взрыве в петербургском метрополитене со ссылкой на очевидцев и публикации в социальных сетях. Сообщалось, что инцидент произошел в 14:30 по московскому времени. Издание LIFE сообщило о том, что взрывов было два — на станции «Сенная площадь» и «Технологический институт». Долгое время СМИ говорили то о взрыве на «Сенной площади», то на «Технологическом институте». Позже источники «Интерфакса», а за ними и другие СМИ все-таки опровергли второй взрыв. Окончательная версия: взрыв был на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» — он произошел при отправлении поезда.
По официальным данным Национального антитеррористического комитета на 17:00 по московскому времени погибло десять человек, 50 — пострадавших. Эти же цифры называет губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По информации комитета по здравоохранению, 25 человек пострадало, среди них один ребенок. СМИ передают, что 9 пострадавших поступило в Мариинскую больницу. Туда же доставлены 2-е погибших. 1 из погибших - женщина 20 лет, скончалась в больнице, трое прямо сейчас оперируются. Врачи ждут вторую волну пострадавших с более тяжёлыми травмами
Около 15:30 по московскому времени все станции петербургского метро закрыли на вход и выход.
Что взорвалось?
По данным «Интерфакса», мощность взрыва «была относительно небольшой»: по 200-300 граммов в тротиловом эквиваленте. Источник агентства также сообщает, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Георгий Полтавченко во время общения с журналистами употребил формулировку «неустановленное устройство».
Позже «Интерфакс» заявил, что мощность взрывного устройства, обезвреженного на станции «Площадь Восстания», составила 1 килограмм в тротиловом эквиваленте, то есть в три-пять раз мощнее той, что взорвалась в вагоне метро. Она была замаскирована под огнетушитель, сообщает источник «Интерфакса».
Были еще бомбы?
После случившегося издание «Фонтанка.ру» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах рассказало о якобы еще одном взрывном устройстве, которое обнаружили на станции метро «Площадь Восстания». СМИ сперва назвали это бесхозным пакетом, однако позже Национальный Антитеррористический Комитет передал, что там обезвредили самодельное взрывное устройство.
В социальных сетях началась паника, люди писали о якобы взрывах у метро «Удельная», «Девяткино» и еще нескольких станциях, но эту информацию опровергли. Также сообщалось о якобы взорванной маршрутке у метро «Лесная» — новость также не нашла своего подтверждения.
Особенно в сети разошелся кадр с оперативниками и телами жертв в вестибюле метро — как выяснилось позже, снимок был сделан в 2016 году во время учений.
Что происходило в городе?
Открылись временные маршруты для пассажиров метро, дублирующие ветки 1М (красная) и 2М (синяя). Смольный дал указание перевозить пассажиров на городском транспорте бесплатно. А сервисы заказа такси Uber и «ТаксовичкоФ» ввели бесплатную развозку с места происшествия. Хотя некоторые пользователи в соцсетях отмечают, что свободных машин попросту нет. Водители Петербурга составили таблицу с данными о том, кто куда едет, чтобы подвезти кого-нибудь.
В аэропорту Пулково усилили меры безопасности на входном и предполетном досмотрах. Авиарейсы обслуживаются в обычном режиме — информация о закрытии аэропорта опровергли представители пресс-службы «Пулково».
В центре города из-за закрытого метро и перекрытых улиц создался транспортный коллапс. Известно, что движение по Московскому проспекту заблокировано в обе стороны, затруднено продвижение по Садовой и Гороховой улицам, Невскому проспекту, набережным Обводного канала и Фонтанки.
На Западном скоростной диаметре в связи с взрывом в петербургском метро открыли все шлагбаумы для свободного проезда автотранспорта.
Это теракт?
Генпрокуратура официально назвала взрыв в петербургском метро терактом и взяла расследование на контроль. По данным «Коммерсанта», СК завел уголовное дело по статьям 205 («Теракт») и 223.1 («Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств») УК РФ.
«В ближайшее время мы с нашими коллегами из правоохранительных органов будем работать над тем, чтобы минимизировать последствия этого теракта, и также выяснить все обстоятельства, которые способствовали тому, чтобы он совершен», — заявил начальник управления взаимодействия со средствами массовой информации Александр Куренной в интервью RT.
Кто за этим стоит?
На данный момент ни одна организация не взяла на себя ответственность за случившееся. О личности исполнителя практически ничего не известно. Однако телеканал РЕН ТВ и издание «Фонтанка.ру», похоже, приводят фотографии одного и того же человека, снятого камерами наружного наблюдения. По данным СМИ, он зашел за 20 минут до взрыва на станции «Петроградская». Однако никаких официальных подтверждений, что именно этот человек является террористом нет.
Позже правоохранители объявили в розыск двое человек: того, кто заложил взрывное устройство в вагоне метро, и того, кто оставил бомбу на станции «Площадь Восстания».
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 3, 2017
Публикуем фото предполагаемого террориста, устроившего #взрыв в #метро Петербурга: https://t.co/6IYGIorlFV pic.twitter.com/6Po3RCy46f
Как реагируют официальные лица?
Взрыв прогремел во время выступления Владимира Путина на медиафоруме Общероссийского Народного Фронта. Президенту уже доложили о происшествии — он выразил соболезнования семьям погибших. «Еще не выяснены причины, поэтому об этом еще рано говорить, расследование покажет. Но, естественно, мы всегда рассматриваем все варианты — и бытовые, и криминальные, прежде всего проявления террористического характера».
Георгий Полтавченко, губернатор Петербурга,разместил официальное обращение к семьям погибших и заявил о материальных компенсациях в размере 2,025 миллиона рублей.
Кто пострадал?
СМИ опубликовали первые имена пострадавших — шестеро человек с осколочно-взрывными ранениями находятся в тяжелом состоянии. Список будет дополняться.
Облонская А., 1997 г.р.
Постнов С., 1976 г.р.
Золнов М., 58 лет
Мелибоев Н.
Ульянов Д.
Александра З., 15 лет.
Что делать очевидцам и пострадавшим?
+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ
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