Около 15:00 СМИ стали писать о взрыве в петербургском метрополитене со ссылкой на очевидцев и публикации в социальных сетях. Сообщалось, что инцидент произошел в 14:30 по московскому времени. Издание LIFE сообщило о том, что взрывов было два — на станции «Сенная площадь» и «Технологический институт». Долгое время СМИ говорили то о взрыве на «Сенной площади», то на «Технологическом институте». Позже источники «Интерфакса», а за ними и другие СМИ все-таки опровергли второй взрыв. Окончательная версия: взрыв был на перегоне между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» — он произошел при отправлении поезда.

По официальным данным Национального антитеррористического комитета на 17:00 по московскому времени погибло десять человек, 50 — пострадавших. Эти же цифры называет губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. По информации комитета по здравоохранению, 25 человек пострадало, среди них один ребенок. СМИ передают, что 9 пострадавших поступило в Мариинскую больницу. Туда же доставлены 2-е погибших. 1 из погибших - женщина 20 лет, скончалась в больнице, трое прямо сейчас оперируются. Врачи ждут вторую волну пострадавших с более тяжёлыми травмами

Около 15:30 по московскому времени все станции петербургского метро закрыли на вход и выход.