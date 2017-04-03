Online-трансляция: В петербургском метро прогремел взрыв
В петербургском метро прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошел в перегоне между станциями «синей» ветки: «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». В результате случившегося официально погибли девять человек, СМИ сообщают о смерти четырнадцати горожан (двое скончались в больнице, одна в карете скорой), 47 человек пострадали.
Известно, что взрывное устройство мощность 200-300 г в тротиловом эквиваленте заложили в вагоне поезда метро. Генпрокуратура официально назвала взрыв в петербургском метро терактом и взяла расследование на контроль.
После взрыва в перегоне на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство, в три-пять раз мощнее того, что взорвалось в вагоне метро. В розыск уже объявили двоих человек: того, кто заложил взрывное устройство в вагоне метро, и того, кто оставил бомбу на станции «Площадь Восстания».
Очевидцы сообщают, что взрыв прогремел на станции Сенная в 14:30. «Повалил дым и люди выбегали с платформы». В 14:48 станцию «Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыли на вход и выход. А через две минуты закрыли станцию метро «Невский проспект».
15:40 Все станции петербургского метро закрыли на вход и выход.
В 20:40 метро частично открылось. Движение полностью возобновилось по линиям 3,4 и 5. По второй ветке поезда ходят от «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до «Парнаса».По первой линии: от «Площади Восстания» до «Девяткин»о и от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов».
Открылись временные маршруты для пассажиров, дублирующие все ветки метро. Смольный дал указание перевозить пассажиров на городском транспорте бесплатно. А сервисы заказа такси Uber и «ТаксовичкоФ» ввели бесплатную развозку с места происшествия.
В аэропорту Пулково усилили меры безопасности на входном и предполетном досмотрах. Авиарейсы обслуживаются в обычном режиме.
В центре города из-за закрытого метро и перекрытых улиц создался транспортный коллапс. Известно, что движение по Московскому проспекту заблокировано в обе стороны, затруднено продвижение по Садовой и Гороховой улицам, Невскому проспекту, набережным Обводного канала и Фонтанки. К 18 часам пробки достигли 10 баллов.
На ЗСД открыли все шлагбаумы для свободного проезда автомобилей, плата за проезд не взимается «до нормализации транспортной ситуации в городе».
В Петербурге с завтрашнего дня объявили трехдневный траур: он продлится до 6 апреля.
Вечером в Петербурге и Москве провели акции памяти погибших. В нашем городе сочувствующие собрались у «Сенной площади» и «Технологического института», в Москве — на Манежной площади.
СМИ опубликовали кадры первых секунд после трагедии: на видео уже искореженный поезд прибывает на станцию "Технологический институт-1", из него выбираются пострадавшие.
Взрыв прогремел во время выступления Владимира Путина на медиафоруме Общероссийского Народного Фронта. Президенту уже доложили о происшествии — он выразил соболезнования семьям погибших.
Родственникам погибших выплатят по 2,025 миллиона рублей.
Полтавченко на подходе pic.twitter.com/XrukH7bRZV— Ekaterina Vinokurova (@k_vinokurova) 3 апреля 2017 г.
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Очевидица взрыва Анна
Я ехала в этом поезде, но, к счастью, в другом вагоне. Я вышла и пошла к эскалатору на выход, и в этот момент я услышала за свой спиной взрыв. Обернулась — вся станция была в дыму, ничего не было видно. Я испугалась и поспешила к эскалатору — в вестибюле началась паника, люди спешили подняться. Наверху я у видела, что станция метро закрыта на вход, а на «Спасской» у каждого входа и выхода стояли сотрудники правоохранительных органов. Сложно поверить, но если бы я чуть замешкалась тогда или шла к эскалатору медленнее, то оказалась бы в эпицентре взрыва!».
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Очевидец взрыва Андрей Шуршев
Я ехал с «Сенной» на «Технологический институт». Во время движения где-то между станциями произошел взрыв. Был толчок и громкий хлопок, искры. Появился дым с запахом пороха. Люди перешли в конец вагона, кто-то паниковал, кто-то нет. В соседнем вагоне не было света. Когда поезд приехал на станцию, люди из вагона вышли. Из соседнего вагона люди выходили через стекла в дверях. Сотрудники метро вытаскивали раненных».
Facebook ввел функцию сейфчек: можно нажать галочку «я в безопасности» и это увидят друзья пользователя. Также можно посмотреть сейфчеки друзей и узнать, все ли у них в порядке. Следом такое оповещение ввела и соцсеть «Вконтакте».
А Яндекс.Новости, ТАСС, «Фонтанка» и сайт метрополитена работают с перебоями - сайты падают от слишком большого количества посетителей.
СМИ разместили фотографию предполагаемого террориста.
#ЭКСКЛЮЗИВ— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) 3 апреля 2017 г.
Публикуем фото предполагаемого террориста, устроившего #взрыв в #метро Петербурга: https://t.co/6IYGIorlFV pic.twitter.com/6Po3RCy46f
Вход на "Сенную" всё еще оцеплен. Поэтому люди несут цветы к "Спасской" и "Технологическому институту".
Москва, Манежная площадь. Акция памяти погибших при взрыве в метро Санкт-Петербурга— RTVi (@RTVi) 3 апреля 2017 г.
(Фото @aban_in) pic.twitter.com/DLYtOngAQb
Если у вас есть собственные фотографии/видео с места событий или вы стали очевидцем случившихся взрывов, пишите нам на statsuk@sobaka.ru.
+7 (812) 299-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу
+7 (495) 983-79-01 — справочная МЧС РФ
+7 (499) 216-99-99 — единый телефон доверия МЧС РФ
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