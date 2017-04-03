Online-трансляция: В петербургском метро прогремел взрыв

В петербургском метро прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошел в перегоне между станциями «синей» ветки: «Сенной площадью» и «Технологическим институтом». В результате случившегося официально погибли девять человек, СМИ сообщают о смерти четырнадцати горожан (двое скончались в больнице, одна в карете скорой), 47 человек пострадали.

Известно, что взрывное устройство мощность 200-300 г в тротиловом эквиваленте заложили в вагоне поезда метро. Генпрокуратура официально назвала взрыв в петербургском метро терактом и взяла расследование на контроль.

После взрыва в перегоне на станции метро «Площадь Восстания» обезвредили самодельное взрывное устройство, в три-пять раз мощнее того, что взорвалось в вагоне метро. В розыск уже объявили двоих человек: того, кто заложил взрывное устройство в вагоне метро, и того, кто оставил бомбу на станции «Площадь Восстания».

Очевидцы сообщают, что взрыв прогремел на станции Сенная в 14:30. «Повалил дым и люди выбегали с платформы». В 14:48 станцию «Площадь Восстания» и переход на «Маяковскую» закрыли на вход и выход. А через две минуты закрыли станцию метро «Невский проспект».

15:40 Все станции петербургского метро закрыли на вход и выход.

В 20:40 метро частично открылось. Движение полностью возобновилось по линиям 3,4 и 5. По второй ветке поезда ходят от «Купчино» до «Московской» и от «Петроградской» до «Парнаса».По первой линии: от «Площади Восстания» до «Девяткин»о и от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов».

Открылись временные маршруты для пассажиров, дублирующие все ветки метро. Смольный дал указание перевозить пассажиров на городском транспорте бесплатно. А сервисы заказа такси Uber и «ТаксовичкоФ» ввели бесплатную развозку с места происшествия.

В аэропорту Пулково усилили меры безопасности на входном и предполетном досмотрах. Авиарейсы обслуживаются в обычном режиме.

В центре города из-за закрытого метро и перекрытых улиц создался транспортный коллапс. Известно, что движение по Московскому проспекту заблокировано в обе стороны, затруднено продвижение по Садовой и Гороховой улицам, Невскому проспекту, набережным Обводного канала и Фонтанки. К 18 часам пробки достигли 10 баллов.

На ЗСД открыли все шлагбаумы для свободного проезда автомобилей, плата за проезд не взимается «до нормализации транспортной ситуации в городе».

В Петербурге с завтрашнего дня объявили трехдневный траур: он продлится до 6 апреля.

Вечером в Петербурге и Москве провели акции памяти погибших. В нашем городе сочувствующие собрались у «Сенной площади» и «Технологического института», в Москве — на Манежной площади.