В Петербурге «Тотальный диктант» проведет Дмитрий «Гоблин» Пучков

В Петербурге текст «Тотального диктанта» прочтут автор пародийных кинопереводов Дмитрий «Гоблин» Пучков, актриса Светлана Крючкова и актер Борис Смолкин, рассказали организаторы акции.

А текст для всероссийского диктанта подготовил писатель и лауреат премий «Большая книга» и «Нацбест» Леонид Юзефович.

В 2017 году всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля. Организаторы рассчитывают, что к ней присоединятся более 200 тысяч человек.

Напомним, что «Тотальный диктант» проходит в более чем 700 городах. Участие в акции добровольное и бесплатное.