Александр Боровский: «Интеллигенты ненавидели Евтушенко с пеной у рта за его успешность»

Александр Боровский

Евтушенко умер… ( Вознесенский – уже довольно давно ушел). Последние советские люди. Меня всегда поражало: некоторые вполне вроде приличные, симпатичные и гуманные интеллигенты ненавидели его. С пеной у рта. Радостно цитировали отзыв Бродского «про колхозы и Евтушенко», прямо сказать, недобрый. За что такая нелюбовь? Гадостей никому не делал. Доносов не писал. Заступался за кого надо. Чего не надо, не подписывал. По уровню собственного достоинства с современными деятелями культуры из истеблишмента и сравнить его нельзя – на голову выше. Почему же была такая нелюбовь?

Думаю, за то, что был успешен. Во всем, что на виду, вплоть до немыслимых пиджаков и кепок. А что внутри – не про нас. И прожил ярко, публично, на миру, и власть советскую обмишулил, взял у неё гораздо больше, чем дал ( дал попользоваться своим талантом, но черту сервильности не перешел, до «чего изволите» не опустился). А что сгнобить себя не дал? Дал бы себя посадить хоть ненадолго – икону бы из него сделали. Но он, повторю, был советским человеком. Из лучших. И, расстаться, расплеваться с советским, с которым у него, как у всего оттепельного поколения, всё-таки ассоциировались какие-то надежды, не смог.

.

Евтушенко дал попользоваться своим талантом, но черту сервильности не перешел

Что, кстати, его репутации не портит – последние тридцать лет конъюнктура антисоветского была стократно сильнее. По крайней мере, в той среде, в которой он жил. Несколько его стихотворений запомнятся в поколениях, для поэта в России, где выбор в поэзии, в отличие от всего другого, всегда выше всякой меры, это не мало. Даже если несколько фраз запомнятся.

А для меня, мальчишки, его чтение было откровением. Слушал его пару раз, кажется, в Филармонии. Когда-то даже маленькая пластинка у меня была – «Белые снеги». Затерлась, столько раз её прокручивал. Спасибо, Евгений Александрович. Вечная память.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Скончался поэт Евгений Евтушенко

Александр Боровский: «Петиции в адрес Эрмитажа отражают психическое состояние нашего общества»

В Русском музее прошел закрытый показ выставки «Круг Петрова-Водкина»

Прием в «Санкт-Петербургской академии художеств» — 26 июня

Премия «Национальный бестселлер» в отеле «Астория» — 1 июня

На районе: Александр Боровский

Александр Боровский

Александр Боровский