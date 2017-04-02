Искусствовед и заведующий Отделом новейших течений Государственного Русского музея высказался у себя в Facebook о таланте безвременно ушедшего вчера поэта Евгения Евтушенко.
Александр Боровский: «Интеллигенты ненавидели Евтушенко с пеной у рта за его успешность»
Александр Боровский
Евтушенко умер… ( Вознесенский – уже довольно давно ушел). Последние советские люди. Меня всегда поражало: некоторые вполне вроде приличные, симпатичные и гуманные интеллигенты ненавидели его. С пеной у рта. Радостно цитировали отзыв Бродского «про колхозы и Евтушенко», прямо сказать, недобрый. За что такая нелюбовь? Гадостей никому не делал. Доносов не писал. Заступался за кого надо. Чего не надо, не подписывал. По уровню собственного достоинства с современными деятелями культуры из истеблишмента и сравнить его нельзя – на голову выше. Почему же была такая нелюбовь?
Думаю, за то, что был успешен. Во всем, что на виду, вплоть до немыслимых пиджаков и кепок. А что внутри – не про нас. И прожил ярко, публично, на миру, и власть советскую обмишулил, взял у неё гораздо больше, чем дал ( дал попользоваться своим талантом, но черту сервильности не перешел, до «чего изволите» не опустился). А что сгнобить себя не дал? Дал бы себя посадить хоть ненадолго – икону бы из него сделали. Но он, повторю, был советским человеком. Из лучших. И, расстаться, расплеваться с советским, с которым у него, как у всего оттепельного поколения, всё-таки ассоциировались какие-то надежды, не смог.
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Что, кстати, его репутации не портит – последние тридцать лет конъюнктура антисоветского была стократно сильнее. По крайней мере, в той среде, в которой он жил. Несколько его стихотворений запомнятся в поколениях, для поэта в России, где выбор в поэзии, в отличие от всего другого, всегда выше всякой меры, это не мало. Даже если несколько фраз запомнятся.
А для меня, мальчишки, его чтение было откровением. Слушал его пару раз, кажется, в Филармонии. Когда-то даже маленькая пластинка у меня была – «Белые снеги». Затерлась, столько раз её прокручивал. Спасибо, Евгений Александрович. Вечная память.
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