В Эрмитаже рассказали о проведенных в музее обысках

На сайте Эрмитажа появилось сообщение, в котором изложена позиция музея об обысках ФСБ. Известно, что силовики пришли 29 марта в связи с уголовным делом о хищениях на эрмитажных стройках.

Из сообщения Эрмитажа Руководство музея находится в контакте с правоохранительными органами, была предоставлена вся необходимая информация, включая запрошенные документы по двум строительным контрактам. Работы по контрактам были приняты, здания эксплуатируются, в гарантийном порядке устраняются недостатки. Никакой иной информацией о существе подозрений или обвинений, предъявленных фигурантам уголовного дела, Эрмитаж не обладает».

Напомним, что вчера, 29 марта, Лефортовский суд Москвы на два месяца отправил под домашний арест замдиректора Эрмитажа Михаила Новикова. Он подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. Директор музея Михаил Пиотровский ограничился комментарием о презумпции невиновности.