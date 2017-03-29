31 марта 19:00 «Родина»

Спецпоказ фильма «Отель “Гранд Будапешт”»



Фильм-кульминация фирменного стиля Уэса Андерсона возвращается на большой экран. Концентрация знаменитых артистов в картине почти неприличная: пожилой Том Уилкинсон вспоминает о временах, когда он еще выглядел как Джуд Лоу, а Джейсон Шварцман познакомил его с Ф. Мюрреем Абрахамом. Тот когда-то был влюблен в Сиршу Ронан и знаком с Рэйфом Файнсом, которому Тильда Суинтон завещала дорогую картину, но за полотном также охотились Эдриен Броди и Уиллем Дефо. Из-за них Эдвард Нортон заключил Файнса в тюрьму, откуда тот бежал при помощи Харви Кейтеля.