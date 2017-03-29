Масштабная выставка Сальвадора Дали в музее Фаберже, обнаженная Скарлетт Йоханссон в роли киборга в кино, а также благотворительный музыкальный фестиваль в честь дня рождения фонда AdVita – как весело и с пользой провести первые выходные апреля.
Уикенд в Петербурге с 30 марта по 2 апреля
с 30 марта
Фильм «Призрак в доспехах»
В картине автора «Белоснежки и охотника» Руперта Сандера обнаженная (но практически лишенная первичных половых признаков) героиня Скарлетт Йоханссон под музыку Depeche Mode пытается узнать, как она стала киборгом. В фильме также сыграли Майкл Питт, Такеши Китано и Жюльет Бинош.
В картине автора «Белоснежки и охотника» Руперта Сандера обнаженная (но практически лишенная первичных половых признаков) героиня Скарлетт Йоханссон под музыку Depeche Mode пытается узнать, как она стала киборгом. В фильме также сыграли Майкл Питт, Такеши Китано и Жюльет Бинош.
с 30 марта
Фильм «Лекарство от здоровья»
Вопреки сюжетной линии, завораживающей красоты хоррор Гора Вербински о смертельно опасной спа-лечебнице снимался не в швейцарских Альпах, а старинном немецком замке династии Гогенцоллерн. Молодой сотрудник отправляется в затерянный в горах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании.
Вопреки сюжетной линии, завораживающей красоты хоррор Гора Вербински о смертельно опасной спа-лечебнице снимался не в швейцарских Альпах, а старинном немецком замке династии Гогенцоллерн. Молодой сотрудник отправляется в затерянный в горах оздоровительный центр, чтобы вернуть оттуда руководителя своей компании.
с 30 марта
Фильм «Путешествие времени»
Документальный фильм Терренса Малика о происхождении Земли и видов – своеобразный спин-офф двадцатиминутной вставки из его же триумфальной картины «Древо жизни». Актером дубляжа русской версии ленты стал Константин Хабенский.
Документальный фильм Терренса Малика о происхождении Земли и видов – своеобразный спин-офф двадцатиминутной вставки из его же триумфальной картины «Древо жизни». Актером дубляжа русской версии ленты стал Константин Хабенский.
30 марта
19:30
«Англетер»
Лекция-консультация Михаила Лабковского
Самый популярный психолог наших дней Михаил Лабковский снова проведет публичную консультацию, на этот раз на тему «Как выйти замуж». За два часа Михаил разберет конкретные истории из жизни, которые сможет рассказать любой пришедший на лекцию. Попутно он ответит на вопросы: что мешает вам завести комфортные и долговременные отношения, как выявить и победить свои страхи и комплексы и почему не надо работать над преодолением страха мужчины перед браком.
Самый популярный психолог наших дней Михаил Лабковский снова проведет публичную консультацию, на этот раз на тему «Как выйти замуж». За два часа Михаил разберет конкретные истории из жизни, которые сможет рассказать любой пришедший на лекцию. Попутно он ответит на вопросы: что мешает вам завести комфортные и долговременные отношения, как выявить и победить свои страхи и комплексы и почему не надо работать над преодолением страха мужчины перед браком.
30 марта
ДК им. Горького
Фестиваль «Триумф джаза»
В Петербурге пройдет XVII фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза». В этом году на крупнейшем в России джазовом событии мирового уровня выступят четырехкратный лауреат премии «Грэмми», знаменитый контрабасист и композитор Крисчен Макбрайд с новым проектом, квартет саксофониста Криса Поттера, пианист Джон Бизли и южно-корейская певица Юн Сун На. Со своим «Московским джазовым оркестром», конечно, сыграет и сам саксофонист Игорь Бутман.
В Петербурге пройдет XVII фестиваль Игоря Бутмана «Триумф Джаза». В этом году на крупнейшем в России джазовом событии мирового уровня выступят четырехкратный лауреат премии «Грэмми», знаменитый контрабасист и композитор Крисчен Макбрайд с новым проектом, квартет саксофониста Криса Поттера, пианист Джон Бизли и южно-корейская певица Юн Сун На. Со своим «Московским джазовым оркестром», конечно, сыграет и сам саксофонист Игорь Бутман.
c 30 марта
«Каро 7 Лиговъ»
Премьера фильма «Эпоха танцев»
Премьера фильма об истории техно-революции «Эпоха танцев» пройдет в Петербурге в кинотеатре «Каро 7 Лиговъ». Ленту снял латвийский музыкальный журналист Виктор Буда. Создатели называют «Эпоху танцев» первой в мире задокументированной историей техно-революции: от авангардных техно-вечеринок в Европе до советских рейвов. В фильме снялись создатели и новаторы культуры, среди которых один из отцов-основателей техно Деррик Мэй, легенда немецкой электронной музыки Westbam, Алексей Хаас, Артемий Троицкий, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув) и многие другие.
Премьера фильма об истории техно-революции «Эпоха танцев» пройдет в Петербурге в кинотеатре «Каро 7 Лиговъ». Ленту снял латвийский музыкальный журналист Виктор Буда. Создатели называют «Эпоху танцев» первой в мире задокументированной историей техно-революции: от авангардных техно-вечеринок в Европе до советских рейвов. В фильме снялись создатели и новаторы культуры, среди которых один из отцов-основателей техно Деррик Мэй, легенда немецкой электронной музыки Westbam, Алексей Хаас, Артемий Троицкий, Игорь Шулинский, Евгений Рудин (DJ Грув) и многие другие.
31 марта
20:00
«Тайга»
Открытие киноклуба Close Up
В творческом пространстве «Тайга» с 31 марта начнет работать киноклуб Close Up, который обещает стать дискуссионной площадкой для обсуждения социальных, политических и околокультурных тем через призму кинематографа. Первым покажут фильм американского классика документального кино Роберта Флаэрти «Нанук с севера». Спецпоказ будет сопровождаться музыкой, которую написал петербургский музыкант Кирилл Васин, выступающий под псевдонимом HOAVI.
В творческом пространстве «Тайга» с 31 марта начнет работать киноклуб Close Up, который обещает стать дискуссионной площадкой для обсуждения социальных, политических и околокультурных тем через призму кинематографа. Первым покажут фильм американского классика документального кино Роберта Флаэрти «Нанук с севера». Спецпоказ будет сопровождаться музыкой, которую написал петербургский музыкант Кирилл Васин, выступающий под псевдонимом HOAVI.
31 марта
Малая сцена БДТ имени Г. А. Товстоногова
Премьера спектакля «Люксембургский сад»
В БДТ пройдет премьера спектакля «Люксембургский сад» — это лирическая комедия по пьесе братьев Шаргородских «Второй закон Джаги-Янкелевича». Ее поставили специально к 85-летию Георгия Штиля. Юбиляр, которого молодой состав называет дядя Жора, исполнит в постановке главную роль. Герой Штиля — одинокий эмигрант Янкелевич из Парижа, который неожиданно попал в почти детективную историю.
В БДТ пройдет премьера спектакля «Люксембургский сад» — это лирическая комедия по пьесе братьев Шаргородских «Второй закон Джаги-Янкелевича». Ее поставили специально к 85-летию Георгия Штиля. Юбиляр, которого молодой состав называет дядя Жора, исполнит в постановке главную роль. Герой Штиля — одинокий эмигрант Янкелевич из Парижа, который неожиданно попал в почти детективную историю.
31 марта
19:00
«Родина»
Спецпоказ фильма «Отель “Гранд Будапешт”»
Фильм-кульминация фирменного стиля Уэса Андерсона возвращается на большой экран. Концентрация знаменитых артистов в картине почти неприличная: пожилой Том Уилкинсон вспоминает о временах, когда он еще выглядел как Джуд Лоу, а Джейсон Шварцман познакомил его с Ф. Мюрреем Абрахамом. Тот когда-то был влюблен в Сиршу Ронан и знаком с Рэйфом Файнсом, которому Тильда Суинтон завещала дорогую картину, но за полотном также охотились Эдриен Броди и Уиллем Дефо. Из-за них Эдвард Нортон заключил Файнса в тюрьму, откуда тот бежал при помощи Харви Кейтеля.
Фильм-кульминация фирменного стиля Уэса Андерсона возвращается на большой экран. Концентрация знаменитых артистов в картине почти неприличная: пожилой Том Уилкинсон вспоминает о временах, когда он еще выглядел как Джуд Лоу, а Джейсон Шварцман познакомил его с Ф. Мюрреем Абрахамом. Тот когда-то был влюблен в Сиршу Ронан и знаком с Рэйфом Файнсом, которому Тильда Суинтон завещала дорогую картину, но за полотном также охотились Эдриен Броди и Уиллем Дефо. Из-за них Эдвард Нортон заключил Файнса в тюрьму, откуда тот бежал при помощи Харви Кейтеля.
31 марта
20:00
«А2»
Концерт Little Big
Группа Little Big устроит весенний рейв с нарушением всех мыслимых и немыслимых табу в родном Петербурге. Команда покорила уже практически все значимые клубы города. На очереди — «A2». На концерте также выступят артисты Little Big Family – интернет-феномен, клауд-рэперша Tatarka и модники The Hatters.
Группа Little Big устроит весенний рейв с нарушением всех мыслимых и немыслимых табу в родном Петербурге. Команда покорила уже практически все значимые клубы города. На очереди — «A2». На концерте также выступят артисты Little Big Family – интернет-феномен, клауд-рэперша Tatarka и модники The Hatters.
31 марта
20:00
«Гештальт»
Концерт Pompeya
В клубе «Гештальт» флагманы российского инди и нью-вейв, группа Pompeya, дадут большой сольный концерт в поддержку нового EP «Domino». В этом году команда также празднует 10-летие со дня выхода их первого сингла.
В клубе «Гештальт» флагманы российского инди и нью-вейв, группа Pompeya, дадут большой сольный концерт в поддержку нового EP «Domino». В этом году команда также празднует 10-летие со дня выхода их первого сингла.
31-2 март - аперль
ДК им. Ленсовета
Спектакль «Перевернуть игру»
Спектакль Дмитрия Маликова «Перевернуть игру» сделан в жанре эдютеймента: за полтора часа историю музыки рассказывают в доступной форме – с помощью перфомансов, 3D-инсталляций и видео-арта. Композиторы от Баха, Бетховена и Моцарта до Майкла Джексона объясняют молодежи, почему их произведения не устарели, а семплы из них часто звучат и сейчас. Дмитрий Маликов в постановке выступает медиатор между классиками и современными детьми.
Спектакль Дмитрия Маликова «Перевернуть игру» сделан в жанре эдютеймента: за полтора часа историю музыки рассказывают в доступной форме – с помощью перфомансов, 3D-инсталляций и видео-арта. Композиторы от Баха, Бетховена и Моцарта до Майкла Джексона объясняют молодежи, почему их произведения не устарели, а семплы из них часто звучат и сейчас. Дмитрий Маликов в постановке выступает медиатор между классиками и современными детьми.
1 апреля
13:00
Новая сцена Александринского театра
Благотворительный фестиваль «Seasons: 5.0»
В честь дня рождения фонда AdVita («Ради жизни») на Новой сцене Александринского театра пройдет благотворительный музыкальный фестиваль «Seasons: 5.0», организованный в сотрудничестве с камерным оркестром «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффе. С 13:00 до 21:30 зрителей ждет пять концертов, объединенных общей темой времен года. Музыканты исполнят сочинения Антонио Вивальди, Леонида Десятникова, Астора Пьяццолы, Петра Чайковского, Кейко Фуджие. Каждому музыкальному произведению будут предшествовать лекции, на которых о феномене годового цикла в искусстве разных времен и народов расскажут искусствоведы Алексей Лепорк и Марина Козловская, музыкальный критик Артем Варгафтик, антрополог Светлана Адоньева. Один из блоков предварит дискуссия с участием Леонида Десятникова и Ильи Иоффе. Все собранные средства будут переданы на лечение подопечных фонда – людей с онкологическими заьолеваниями.
В честь дня рождения фонда AdVita («Ради жизни») на Новой сцене Александринского театра пройдет благотворительный музыкальный фестиваль «Seasons: 5.0», организованный в сотрудничестве с камерным оркестром «Дивертисмент» под руководством Ильи Иоффе. С 13:00 до 21:30 зрителей ждет пять концертов, объединенных общей темой времен года. Музыканты исполнят сочинения Антонио Вивальди, Леонида Десятникова, Астора Пьяццолы, Петра Чайковского, Кейко Фуджие. Каждому музыкальному произведению будут предшествовать лекции, на которых о феномене годового цикла в искусстве разных времен и народов расскажут искусствоведы Алексей Лепорк и Марина Козловская, музыкальный критик Артем Варгафтик, антрополог Светлана Адоньева. Один из блоков предварит дискуссия с участием Леонида Десятникова и Ильи Иоффе. Все собранные средства будут переданы на лечение подопечных фонда – людей с онкологическими заьолеваниями.
1 - 2 апреля
музей Фаберже
Выставка «Сальвадор Дали. Сюрреалист и классик»
Вызванный полетом пчелы вокруг граната сон стал явью: на масштабной выставке испанского художника в музее Фаберже покажут и модернистский «Пейзаж с загадочными элементами» и работы из периода возврата к Ренессансу: иллюстрации к «Божественной комедии» и автобиографии Бенвенуто Челлини.
Вызванный полетом пчелы вокруг граната сон стал явью: на масштабной выставке испанского художника в музее Фаберже покажут и модернистский «Пейзаж с загадочными элементами» и работы из периода возврата к Ренессансу: иллюстрации к «Божественной комедии» и автобиографии Бенвенуто Челлини.
1 апреля
17:00
ЦВЗ «Манеж»
Mercedes-Benz Fashion Day в Петербурге
В Петербурге 1 апреля (и это не шутка!) стартует Mercedes-Benz Fashion Day — однодневное мероприятие, которое стало традиционным продолжением недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Главным событием дня станет показ финалистов нашего проекта «Новые имена в дизайне 2017»: 10 участников, которых выбрали экспертный совет и читатели, покажут свои работы на шоу, срежисированном Сергеем Луковским. Также свои новые коллекции представят Виктория Афанасьева (Vikki), Янис Чамалиди, Игорь Гуляев и финалистка «Новых имен в дизайне 2016» Анастасия Докучаева.
В Петербурге 1 апреля (и это не шутка!) стартует Mercedes-Benz Fashion Day — однодневное мероприятие, которое стало традиционным продолжением недели моды Mercedes-Benz Fashion Week в Москве. Главным событием дня станет показ финалистов нашего проекта «Новые имена в дизайне 2017»: 10 участников, которых выбрали экспертный совет и читатели, покажут свои работы на шоу, срежисированном Сергеем Луковским. Также свои новые коллекции представят Виктория Афанасьева (Vikki), Янис Чамалиди, Игорь Гуляев и финалистка «Новых имен в дизайне 2016» Анастасия Докучаева.
1 апреля
23:00
Kuznya
Вечеринка Kuznya Band LIVE
Клуб Kuznya House на острове Новая Голландия успел обзавестись собственной сборной молодых и талантливых музыкантов Kuznya Superstar Band. В субботу герои отечественного музпрома сыграют живьем классику диско и хаус-музыки. В составе супергруппы в прошлый раз были замечены Эми Питерс, участники группы Iowa, программный директор клуба Кирилл Сергеев, он же Kito Jempere, а также его единомышленники — москвич Леонид Липелис и Егор Холкин.
Клуб Kuznya House на острове Новая Голландия успел обзавестись собственной сборной молодых и талантливых музыкантов Kuznya Superstar Band. В субботу герои отечественного музпрома сыграют живьем классику диско и хаус-музыки. В составе супергруппы в прошлый раз были замечены Эми Питерс, участники группы Iowa, программный директор клуба Кирилл Сергеев, он же Kito Jempere, а также его единомышленники — москвич Леонид Липелис и Егор Холкин.
2 апреля
14:00
«Подписные издания»
Презентация книги Саши Филипенко
В магазине «Подписные издания» писатель Саша Филипенко, номинант нашей премии «Топ-50», представит свою новую книгу «Красный крест». В роман, помимо классической интриги, ловко вплетается документальный ряд — история контактов Наркомата иностранных дел СССР и Международного Красного Креста в годы войны.
В магазине «Подписные издания» писатель Саша Филипенко, номинант нашей премии «Топ-50», представит свою новую книгу «Красный крест». В роман, помимо классической интриги, ловко вплетается документальный ряд — история контактов Наркомата иностранных дел СССР и Международного Красного Креста в годы войны.
2 апреля
20:00
«Эрарта»
Концерт «ГШ/Glintshake»
Для многих поклонников московской группы «ГШ/Glintshake» их перевоплощение стало полной неожиданностью — переход на русский язык, полная смена звучания и мелодизма, обращение к локальному бэкграунду — от русского авангарда 20-х — 80-х до советского рока, нью-вейва и джаза. Все инновации музыканты продемонстрируют на концерте в музее «Эрарта». Команда исполнит композиции из своего последнего альбома «ОЭЩ МАГЗИУ», а также презентует публике несколько абсолютно новых песен.
Для многих поклонников московской группы «ГШ/Glintshake» их перевоплощение стало полной неожиданностью — переход на русский язык, полная смена звучания и мелодизма, обращение к локальному бэкграунду — от русского авангарда 20-х — 80-х до советского рока, нью-вейва и джаза. Все инновации музыканты продемонстрируют на концерте в музее «Эрарта». Команда исполнит композиции из своего последнего альбома «ОЭЩ МАГЗИУ», а также презентует публике несколько абсолютно новых песен.
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