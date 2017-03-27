От Владивостока до Петербурга: стало известно, скольких участников протестных акций задержала полиция
В воскресенье, 26 марта, в крупных российских городах – от Владивостока до Петербурга – прошли антикоррупционные акции «Он вам не Димон». Митингующие вышли призыву оппозиционного политика Алексея Навального, который намедни опубликовал расследование об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.
В результате митингов по всей стране около 1300 россиян задержала полиция.
В Москве акция протеста стала крупнейшей за последние пять лет. По разным данным, на улицы вышло от 8 до 25 тысяч человек. По информации «ОВД-Инфо», в отделения полиции было доставлено 1030 человек.
Более чем в 100 городах по всей стране и за её пределами прошли митинги, в которых участвовали несколько десятков тысяч людей. Вышли с требованием провести расследования в отношении Д.А.Медведева и отправить его в отставку. Поводом послужил фильм "Он вам не Димон", снятый Фондом Борьбы с Коррупцией. Короче говоря, в нём показано и доказано, что нынешний премьер министр Медведев украл у страны более 70 млрд. рублей 😨 Сейчас вы подумаете, мол, пф, кто из чиновников не ворует. Но, ребят, фильм ФБК довольно серьёзное заявления, но государство, СМИ, конечно же ничего по этому поводу не говорят и продолжают кормить нас с новостями из Сирии, Украины. Знаю, что людям за участия в митингах грозили отчислениями из ВУЗов, увольнениями и прочими прелестями жизни 😤 А некоторым, кто пришёл просто постоять, заламывали руки и привет административка, В СВОБОДНОЙ СТРАНЕ ЖИВЁМ 👌🏽 В нас с детства воспитывают чувство патриотизма и любви к Родине 😔 Я люблю свою страну, но презираю ту власть, которая обманывает, врёт и нагло обворовывает граждан. P.s. Надеюсь, меня не отчислят 🙄 #митинг #youtube #2017 #москва #сургут #онвамнедимон #медведев #коррупция #деньги #страна #путин #хмао #митинги #санктпетербург
По некоторым оценкам, в Петербурге на антикоррупционный сход вышло около 10 тысяч человек. В ходе несанкционированного митинга задержали 131 человека, но уже через несколько часов всех отпустили.
Почему важно выражать свою гражданску позицию? Вчера столкнулась с непониманием, причём не самой позиции, а того, зачем ее отстаивать и выходить на митинг: и так мол ничего не изменишь, да и небезопасное это дело. На счет первого писать, как минимум, неуместно, да и не хочется - в агигаторы я не записывалась. А на счет второго, простояв 1,5 часа под проливным дождем, мне определенно есть, что сказать: Я действительно верю, что перемены возможны, если мы перестанем жаловаться, сидя дома из-за страха или пофигизма, и начнём делать что-то ради перемен. Все настолько убеждены, что невозможно повлиять на действительность, что забывают о том, что мы и есть тот рычаг, с помощью которого она поддерживается. И этот же рычаг способен все и изменить. Ведь демократия, свобода слова и отсутствие коррупции, к которым все мы так стремимся, это в первую очередь гражданское общество, состоящее из всех-всех нас. Выскажи абсолютно каждый своё недовольство, общественное мнение приобрело бы свой вес. Конечно, на это можно возразить, мол все равно не все выскажутся и зачем это делать мне одному? Я скажу так: начинать следует с себя и без оглядки на остальных. И не то, чтобы я такая в белом пальто стою и наивно верю в высшую справедливость - нет. Я просто не хочу поддерживать этот порочный круг "безнадёга - бездействие - ЕдРа" и пытаюсь как-то обозначить свою позицию. Кстати говоря, не смотря на накал обстановкочки новостями о задержаниях и фото аравы бобиков, на деле все прошло мирно. Никакого слезоточивого газа, массовых задержаний и других позабавивших меня небылиц новостной ленты - лишь немеренное количество людей. Я очень надеюсь, что все мои душеизливания сейчас не выглядели, как дешевый призыв ходить на митинги, это дело каждого. Мне лишь захотелось поделиться свомим впечатлениями и найти место, куда это все можно вылить. #онвамнедимон #назлобудня #хотьивчерашнего
Итак, еще до начала вчерашнего митинга в Екатеринбурге на площадь труда пришло человек 200, к началу образовалась толпа и уже в 15.10 стало ясно что людей уже более тысячи. Однако выяснилось, что одновременно с нашим митингом на пикет пришли ряженые казаки НОДа с плакатами "Путин спаситель России". (Поговаривают, они позже признались, что пришли туда за 300 рублей 😂) Причем "наших" ребят с плакатами "Медведев, ответь на обвинения в коррупции" забрала доблестная полиция - мол нельзя стоять у памятника с плакатами, а ряженных есессно не трогали. Но весь масштаб ЯКОБЫ неразрешенной акции протеста (по конституции запрещенных митингов НЕ БЫВАЕТ, но это Вам по телевизору не скажут) стал виден, когда ребята из штаба Навального предложили прогуляться до Ельцин центра. Мы шли в середине плотной толпы и было видно что начало шествия уже дошло до Ельцин центра, а конец еще стоит на площади! Т.е. объективно было более 5 000 участников! Но....? Это Вам тоже по телевизору не скажут, скажут "опять никто не пришел...". У Ельцин центра задержания в автозак продолжились, но это уже мало кого интересовало. Шествие развернулось обратно к площади, где чуть позже мирно закончилось. Даже наш мэр написал в Твиттере, что все было ОЧЕНЬ ДОСТОЙНО. Со стороны митингующих точно! Для тех, кто еще не видел из-за чего народ возмутился, расследование ФБК "Он вам не Димон": https://youtu.be/qrwlk7_GF9g #ОнВамНеДимон #ДимонОтветит
Не буду много расписывать. Просто вчерашний #Воронеж мирненько собрался. Посмотрите, как нас много. И это только самое начало. Людей было ещё больше и каждый был по своему важен. Спасибо организаторам. А так же посмотрите фильм фонда борьбы с коррупцией "#онвамнедимон" если ещё не смотрели. #димонответит
Вчера в России было жарко: во всех крупных городах прошли антикоррупционные митинги. Люди просили ответа на обвинения в коррупции у второго лица государства. Я впервые фотографировал митинг такого рода не в Омске, поэтому был с непривычки удивлён публике, гораздо более активной и глубокой. После окончания санкционированной части, митинг двинулся на Дворцовую, а затем и на Восстания, где ОМОН стал винтить рандомных людей из толпы, в том числе корреспондентов и случайных прохожих. Ну и впервые в этом аккаунте фото не с телефона, ещё и серией. Увы, самые интересные фото с задержаниями я закосячил. #spbgram #онвамнедимон
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