От Владивостока до Петербурга: стало известно, скольких участников протестных акций задержала полиция

В воскресенье, 26 марта, в крупных российских городах – от Владивостока до Петербурга – прошли антикоррупционные акции «Он вам не Димон». Митингующие вышли призыву оппозиционного политика Алексея Навального, который намедни опубликовал расследование об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.

В результате митингов по всей стране около 1300 россиян задержала полиция.