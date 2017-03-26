Тысячи жителей Петербурга вышли на улицу с политическими требованиями. К 14 часам 26 марта, по данным Фонтанки.ру, на несогласованный властями митинг, инициированный сторонниками оппозиционера Алексея Навального, пришло, по некоторым оценкам, около 10 тысяч человек. Большие скопления людей замечены на Дворцовой площади, Марсовом поле и Невском проспекте. Как передает интернет-газета, в центре города замечены многочисленные наряды ОМОНа, а над Дворцовой кружит вертолет.
Репортаж: на Дворцовой и Невском проспекте митинг с ОМОНом и вертолетами
Тысячи жителей Петербурга вышли на улицу с политическими требованиями. К 14 часам 26 марта, по данным Фонтанки.ру, на несогласованный властями митинг, инициированный сторонниками оппозиционера Алексея Навального, пришло, по некоторым оценкам, около 10 тысяч человек. Большие скопления людей замечены на Дворцовой площади, Марсовом поле и Невском проспекте. Как передает интернет-газета, в центре города замечены многочисленные наряды ОМОНа, а над Дворцовой кружит вертолет.
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