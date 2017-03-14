Власти Петербурга попросили директора музея Исаакиевского собора перевезти экспонаты в другое место уже к Пасхе, 16 апреля, рассказали источники РБК в Министерстве культуры. Очевидно, у чиновников есть желание символически приурочить передачу Исаакия церкви к главной для православных христиан дате.

Между тем, В Смольнинском районном суде в понедельник прошло первое заседание по иску о признании незаконным распоряжения городских властей о передаче Исаакиевского собора в пользование Русской православной церкви. Один иск подал петербургский юрист Сергей Бакешин, а другой - городской депутат от партии "Яблоко" Борис Вишневский и активисты Павел Шапчиц и Екатерина Кузнецова.

По итогам заседания было решено привлечь к суду в качестве заинтересованных лиц представителей самого Исаакиевского собора, РПЦ, министерства культуры, комитета по культуре Санкт-Петербурга и даже непосредственно губернатора города Георгия Полтавченко.

Напомним также, что Комитет по законности и правопорядку согласовал проведение митинга в защиту Петербурга 18 марта на Марсовом поле. На градозащитном митинге будут говорить о защите музея «Исаакиевский собор», выступать против застройки территории Пулковской обсерватории и против слияния РНБ и РГБ.