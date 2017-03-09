Пять вузов Петербурга попали в рейтинг лучших университетов мира

Пять петербургских вузов вошли в ежегодный рейтинг лучших университетов мира, составленный британской консалтинговой компанией Quacquarelli Symonds. Речь идет о СПбГУ, ЛЭТИ, ИТМО, а также Горном и Политехническом университетах. Надо сказать, что составители рейтинга оценивают уровень преподавания и научной спецификации отдельных предметов, преподаваемых студентам вузов.

Всего в данный список попали 28 российских вузов, что на 11 больше, чем в 2016 году. Эксперты компании оценивали вузы отдельно по 46 предметам. В итоге первое место занял Гарвард, получивший высшие баллы по 15 предметам, вторым стал Массачусетский технологический институт (MIT), занимающий лидирующие позиции по 12 предметам.

Из российских вузов лучший результат показал МГУ, вошедший в число 50 лучших университетов мира по семи направлениям.