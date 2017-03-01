Концерты Ивана Дорна и Ноггано, мрачная история Росомахи из вселенной Marvel в прокате, выставка Виктора Борисова-Мусатова и мастеров общества «Голубая роза», а также танцы под Kedr livanskiy – как провести первые выходные весны.
Уикенд в Петербурге со 2 по 5 марта
2 - 29 март - май
Русский музей
Никто не умел живописать Прекрасных дам лучше предтечи авангарда – символистов, в чем легко убедиться на экспозиции, отмечающей 110-летие сразу двух событий: масштабной персональной выставки Борисова-Мусатова и первого выхода к зрителю его последователей, получивших с легкой руки Брюсова мечтательное название «Голубая роза».
2 – 15 март – май
В Мраморном дворце Русского музея стартует выставка итальянского абстракциониста Марчелло Ло Джудиче. Художник получил геологическое образование, что активно использует в своем творчестве. Он черпает пигменты руками из мешков и банок, рассыпая и высеивая их над поверхностью холста. Художник вручную наращивает фактурные поверхности, напоминающие земную кору.
со 2 марта
Очередная часть франшизы «Люди X» про изрядно постаревшего Росомаху (Хью Джекман) ловко притворяется аттракционом-блокбастером. На самом деле это мрачное авторское высказывание о том, что всему сущему (даже мутантам и серии фильмов о них) когда-то придет конец: в заржавленной киновселенной кровь льется рекой под песни Джонни Кэша – если грустить так с полной отдачей. В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Встреча с одиннадцатилетней девочкой-мутантом заставит Росомаха вновь вспомнить о былых успехах.
со 2 марта
В постмодернистском триллере-ребусе интеллектуала и экс-кинокритика Оливье Ассайяса платья от Chanel и Prada играют не менее важную роль, чем американская муза французского режиссера Кристен Стюарт, перевоплотившаяся в одержимого призраками шоппера. Реакция на картину разнилась: публика его освистала, кинокритики разгромили, а жюри Каннского кинофестиваля присудила приз за лучшую режиссуру.
со 2 марта
Шоу талантов популярны и у ребят, и у зверят – так решила студия Illumination Entertainment, создатели франшизы «Гадкий я». Рваться к славе, исполняя хиты Леди Гаги и Стиви Уандера будут слониха, интеллигентный баран, бык, и хрюшка в сверкающем трико. В оригинале персонажей озвучили Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн и Скарлетт Йоханссон.
со 2 марта
Устав играть мрачных детективов на грани нервного срыва, Мэттью МакКонахи растолстел, полысел и вернулся к ролям предприимчивых авантюристов, воплотив на экране реальную историю современного золотоискателя. Отправившись в индонезийские джунгли с приятелем-геологом, Кенни Уэллс находит рудник и пытается доказать свое право на его содержимое.
со 2 марта
Документальный фильм о Валерии Лобановском, тренере киевского «Дианмо» и сборной СССР, которого УЕФА в 2017 году включила в список 10 величайших за всю историю футбола. Это первая за два года украинская картина, которая выходит в российский прокат. Лента состоит из архивных материалов и воспоминании современников — игроков, тренеров, журналистов, болельщиков. В фильме приняли участие Мишель Платини, Карло Анчелотти, Олег Блохин, Андрей Шевченко, Ринат Дасаев, Жак Ферран и многие другие.
со 2 марта
Феминистское кино о гармонии и поисках себя итальянки Лауры Моранте с ней же в главной роли. Патологически неуверенная в себе Флавия начинает ходить к веселому психоаналитику, доктору Грюневальд, которая придумывает для нее необычную терапию.
2 марта
Мариинский театр-2
Заядлый театрал Павел Котляр проведет группу в закулисье новой сцены Мариинского театра. Он покажет сценическое пространство, камерные залы, бутафорские мастерские и костюмерные, а также раскроет секреты создания спектаклей. Для взрослых это уникальный шанс — обычно сюда могут попасть только школьные группы.
3 – 8 март – апрель
Anna Nova
Выставка «Капля Креацина»
В галерее Anna Nova открывается выставка московского художника Ростана Тавасиева «Капля Креацина». Проект является фантастическим сериалом об искусстве далекого будущего. В его восьми эпизодах зритель узнает о приключениях художника Без Названия. В залах галереи представлена вселенная сериала: графические эскизы персонажей, рисованные кадры из диафильма и живописные этюды иных планет, а также восемь больших полотен, на каждом из которых Тавасиев отобразил события одного из эпизодов сериала. Экспозиция станет своего рода «тизером» «Капли креацина». Первый выпуск сериала появится в доступе сразу после закрытия выставки.
3 марта
19:00
«Фаренгейт 451»
Культовый музыкант, старший брат Егора Летова Сергей расскажет в книжном магазине «Фаренгейт 451» про своего друга и соратники Сергея Курехина, с которым выступал как дуэтом, так и в проекте «Поп-механика».
3 марта
20:00
Эрарта Сцена
В Петербурге выступит Антоха MC. Улыбчивый парень Антон Кузнецов из спального района, которого называют новым Михеем и кибер-Цоем, играет на трубе, поет, читает рэп и танцует, очаровывает Ивана Дорна, SunSay и сохраняет фирменную доброту.
3 марта
22:00
«Танцплощадка»
В пятницу на «Танцплощадке» выступит Яна Кедрина, она же Kedr livanskiy. В прошлом году о музыканте написали все, включая Pitchfork, Nylon, японский Vogue и голландский Subbacultcha, а ее прошлогодний альбом блог Gorilla Vs. Bear поставил на третье место в рейтинге 60 лучших пластинок 2016-го. Локальную поддержку Яне окажут специалист по черному груву Михаил Ильин и любитель синтов Алексей Яковец.
4, 5 марта
Голицын Лофт
Ежегодная «Интеллигентная барахолка» пройдет в пространстве Цифербурга и Голицын Холла. Здесь соберутся дизайнеры, художники, коллекционеры винтажных и антикварных вещиц. На прилавках можно будет найти плюшевые шубы, керамику с лисицами, футболки с принтами, стеклянные сферы с сухоцветами, белье ручной работы и другие предметы одежды и интерьера, сделанные руками мастеров.
4, 5 марта
Накануне Международного женского дня в ДК им. Крупской пройдет книжная ярмарка: 4 и 5 марта здесь будут продаваться книги стоимостью от 10 до 50 рублей. Традиционная ярмарка раскинется на раскладных столах во дворе ДК с 11 до 17 часов. По рекордно низкой цене все желающие смогут купить новые и букинистические книги: от проверенной классики и современных романов до профессиональных пособий и детских книг. Специальное предложение к празднику: в акции будут участвовать кулинарные книги.
4 марта
19:00
«А2»
В Петербурге пройдет презентация нового альбома Ноггано «Лакшери» – хулиганского алтер-эго ростовского рэпера, экс-наставника шоу «Голос» Василия Вакуленко. Как признался нам музыкант, играть все треки с 2,5-часовой пластинки он не будет, но исполнит ударные хиты – от «Собака съела товар» до «Кот, который тебя унизит».
4 - 2 март - апрель
20:00
Музей стрит-арта
В Музее стрит-арта покажут новую коллекцию работ художника по металлу Сергея Карева. В «Съеденном боге» совмещаются растительные формы и индустриальные материалы: металлические клювы, огромные рога, созревающий гранат. Карев языком скульптуры говорит о связи и противоборстве природного и социального, поклонения и потребления, реальности и возможности ее трансформации.
4 марта
19:00
Анненкирхе
В полуразрушенной кирхе в честь наступления весны петербургский коллектив Sweet Hot Jazz Band будет играть джаз. Для вечера музыканты подготовили спецпрограмму с лучшими каверами культовых джазистов: Луи Армстронга, Фрэнка Синатры, Леонида Утесова и других. Вести концерт в лучших stand up традициях прошлых лет будет фронтмен — поющий трубач Вова Чё Морале.
4 марта
21:00
Музей советских игровых автоматов
Вечеринка с DJ Oguretz
DJ Oguretz – алтер эго Сергея Мезенцева, одного из авторов комедийного шоу «Реутов-ТВ». В Петербурге юморист представит мини-альбом «Ferrari Party» с хитами под названием «I Got Ferrari», «Ferrari Party», «Only Ferrari». Презентация пройдет в формате «провинциальной вечеринки» – «это безудержные танцы, шутки в режиме нон-стоп и микс из ностальгических треков и современных хитов».
4 марта
23:00
Завод Нобеля
Новая серия индустриально-музыкальных путешествий в стенах легендарного завода основанного династией Нобелей. На первое весеннее событие приедет резидент берлинской Tresor и один из главных представителей индастриал-техно Ancient Methods, основатель шведского лейбла Northern Electronics Abdulla Rashim, послы электро Umwelt и Ekman. Также на рейве выступит Yuka, которая вместе с Dasha Rush управляет лейблом Fullpanda, и гость из Красноярска — Hmot.
4 марта
23:00
Наб. Адмиралтейского канала, 2
Гостем клуба "Кузня" на острове Новая Голландия станет легенда английской хаус-сцены Нэйтан Грегори Вилкинс. Вместе с товарищем Иваном Смагге он ведет популярную передачу на радио NTS, в которой звучит неизвестная электроника и забытые хиты диско. На пару с Richard X он записывает музыку под именем Cowboy Rhythmbox, чьи релизы выходят на лондонском лейбле Phantasy. Сам Нэйтан вел важный лейбл конца нулевых History Clock. А еще его периодически можно встретить за вертушками на английских фэшн-тусовках — на светских приемах Swarovski, Prada, Love Magazine, Pop Magazine, Mulberry, Fred Perry, Marc Jacobs, Versace, GQ, Luella, Calvin Klein, также он писал саундтреки к показам Topshop, Bottega Veneta, Roberto Cavalli, St. Martins College.
4 марта
23:55
Конюшенная пл., 2
Группировка System 108, которая гремит своими ивентами в столичном "Газгольдере", не только десантируется в лице Mashkov и Boym в новый клуб "Гештальт", но и привозит с собой испанца Julian Perez. За его плечами более 10 лет упорной работы в индустрии, лейбл Fathers and Sons и выступления на многих знаковых фестивалях и клубных площадках мира.
5-12 марта
БТК
В Большом театре кукол 5 марта стартует специальная программа, приуроченная к юбилею ее главного режиссера Руслана Кудашова. В воскресенье пройдет творческий вечер мастерской Кудашова. В течение следующей недели зрителей ждут гастроли Брестского театра кукол, лекции, видеопоказы и экскурсии. Полная программа здесь.
5 марта
20:00
«А2»
Главный стыцамен Иван Дорн приедет в Петербург прямиком из Лос-Анджелеса, чтобы сыграть программу Jazzy Funky Dorn. Как рассказал нам музыкант, состав его бэнда расширится до «скрипачей, поцелованных Jamiroquai и трубачей, сбежавших от Колтрейна». «Я раздал всем по песне с предыдущих альбомов, чтобы они сделали фанк и соул-аранжировки. Вся команда, которая будет на сцене, принимала участие в создании музыки, поэтому они играют ее по-особому», – отмечает Иван.
5 марта
20:00
«Эрарта»
Переосмысливая прошлое группы, Tequilajazzz пускается в эксперименты. На этот раз музыканты сыграют акустические версии своих песен. Впрочем, под акустикой группа понимает не «мягкий-тихий-струнный-проникновенный» звук, а «выстроенный чище и структурнее, чем в электрическом первоисточнике».
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