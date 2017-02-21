Актеры прочтут в баре рассказы фотографа Эрмитажа Юрия Молодковца

Главный фотограф Эрмитажа, создатель аккаунта музея в Instagram и победитель премии « ТОП-50. Самые знаменитые люди Петербурга» Юрий Молодковец написал книгу о своем сыне «Рассказы о Шуренке».

Шутки, анекдоты и философские наблюдения прочтут вслух петербургские артисты и музыканты. На встречу пригласили актеров Яна Цапника, Женю Игумнову и Геннадия Смирнова, а также вокалистку группы «Ковчег» Настю Полеву. Кроме того, ожидается прибытие суперзвезды, имя которой организаторы держат в секрете.

Чтения пройдут в субботу, 25 февраля, в баре «Граммзапись» на Пионерской улице, 50. Начало: в 19:00.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В Петербурге пройдет бесплатная выставка Instagram-фотографий Эрмитажа

Главный фотограф Эрмитажа выпустил книгу с ночными снимками музея

Объявлены победители премии «ТОП 50. Самые знаменитые люди Петербурга»-2016

Выставка Юрия Молодковца в Царском Селе — 28 июня

Прием Ruinart в отеле «Kempinski Hotel Moika 22» — 26 июня

У Петропавловки прогремит салют в День защитника Отечества

В Петербурге запускают квест по «Анне Карениной»

Социологи узнали, что читают петербуржцы разных профессий