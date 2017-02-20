В «Диалогах» примет участие Михаил Пиотровский

Проект «Открытая библиотека» назвал имена спикеров, которые примут участие в «Диалогах» 25 февраля.

В Главном штабе Эрмитажа пройдут публичные дискуссии с участием ведущих российских общественных деятелей: генерального директора Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского, режиссера Валерия Фокина, историка Бориса Кипнис, писателя Натана Эйдельмана, психолога Людмилы Петрановской и учителя Сергея Казарновского.

«Это мероприятие для тех, кому небезразлично, что происходит вокруг. Он проходит на любые темы, безо всяких ограничений», — рассказывают организаторы. Подробности программы будут позже.

Вход — свободный.

Текст: Анастасия Гасс