В «Диалогах» примет участие Михаил Пиотровский
Проект «Открытая библиотека» назвал имена спикеров, которые примут участие в «Диалогах» 25 февраля.
В Главном штабе Эрмитажа пройдут публичные дискуссии с участием ведущих российских общественных деятелей: генерального директора Эрмитажа Михаила Борисовича Пиотровского, режиссера Валерия Фокина, историка Бориса Кипнис, писателя Натана Эйдельмана, психолога Людмилы Петрановской и учителя Сергея Казарновского.
«Это мероприятие для тех, кому небезразлично, что происходит вокруг. Он проходит на любые темы, безо всяких ограничений», — рассказывают организаторы. Подробности программы будут позже.
Вход — свободный.
Текст: Анастасия Гасс
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