Стало известно, когда «Прожекторперисхилтон» вернется в эфир

В эфир «Первого канала» с 4 марта вернется программа «Прожекторперисхилтон», сообщила пресс-служба телеканала.

Формат останется тем же: Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян будут шутить на актуальные темы и общаться с приглашенным гостем.

Напомним, что телешоу «Прожекторперисхилтон» выходило на «Первом канале» с 2008 года по сентябрь 2012 года. Программа существовала до тех пор, пока Мартиросян и Светлаков не покинули ее: так как согласно контракту с ТНТ, они не могли участвовать в проектах других каналов.

 

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