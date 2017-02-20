Стало известно, когда «Прожекторперисхилтон» вернется в эфир

В эфир «Первого канала» с 4 марта вернется программа «Прожекторперисхилтон», сообщила пресс-служба телеканала.

Формат останется тем же: Иван Ургант, Александр Цекало, Сергей Светлаков и Гарик Мартиросян будут шутить на актуальные темы и общаться с приглашенным гостем.

Напомним, что телешоу «Прожекторперисхилтон» выходило на «Первом канале» с 2008 года по сентябрь 2012 года. Программа существовала до тех пор, пока Мартиросян и Светлаков не покинули ее: так как согласно контракту с ТНТ, они не могли участвовать в проектах других каналов.