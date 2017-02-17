Петербургский иллюстратор нарисовал комиксы про очередь на Айвазовского

Петербургский иллюстратор Илья Тихомиров нарисовал комиксы про очередь на сверхпопулярную выставку Ивана Айвазовского, которая сейчас проходит в Корпусе Бенуа.

Тихомиров рассказал, что сюжет графической истории основан на реальных событиях — как и нарисованные герои, Илья и его подруга пришли на выставку, увидели очередь и направились в сторону любимой пышечной.

Иллюстратор Илья Тихомиров

По задумке, фрагментов было не пять, а шесть. В эскизах еще присутствовал Зануда-всезнаец («За жизнь написал он шесть тысяч картин...») и парочка, которая сомневается, что стоит в правильной очереди («Уверен, что вход в галерею один?»). Персонажи вполне жизненные, но что-то с ними пошло не так, и толпа слегка поредела. А, еще были нахимовцы, но о них вообще вспоминать не стоит».

Среди нарисованной толпы петербуржцы даже могут разглядеть себя. «Раз история основана на реальных событиях, кое-кто еще может узнать себя в очереди. Где вы были, дорогие любители живописи, в позапрошлую субботу? А в позапозапрошлую?», — отмечает Тихомиров.

Добавим, что ранее Илья Тихомиров выпустил поэму о петербургском метро в картинках

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Музыкально-литературный вечер Айвазовского

На выставке Айвазовского сыграют концерт по мотивам картин

На выставку Айвазовского выстроилась гигантская очередь

Почему Айвазовскому нужно дать второй шанс?

Полуденный выстрел с Петропавловки дал старт масштабной выставке Айвазовского

Стало известно, когда откроется большая выставка Айвазовского

На Васильевском острове появится улица Айвазовского

В Русском музее прочтут цикл лекций об Айвазовском