Русский музей объявил бесплатный вход в свой день рождения

Русский музей 19 марта можно будет посетить бесплатно. Свободный вход объявят в честь дня рождения музея — в этот день он отметит свое 122-летие.

Также стало известно, что Русский музей откроет выставку к празднованию столетия революции «Мечты о мировом расцвете». В нее войдут полотна Павла Филонова, Казимира Малевича, Александра Дейнеки и Александра Самохвалова.

Кроме того, в 2017 году в Русском музее откроется масштабная выставка к 175-летию со дня рождения Василия Верещагина. Экспозиция вместит 220 работ мастера. 

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