Эрмитаж создаст Музей геральдики в здании Биржи

Укрепление фундамента обещают завершить в конце года, а уже в 2019-м — ввести экспозицию. Как отметил государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов, Музей геральдики и наград станет действительно уникальным — такого в мире больше нет: «Это возможность показать историю развития геральдического языка самых разных историко-культурных регионов от древнейших времен до наших дней. Здесь будут представлены и произведения живописи и графики, и предметы из фарфора, стекла и серебра, и костюмы, знамена и флаги».

Также в музее будет выставлен полный комплект королевских наград Швеции, переданный Эрмитажу. На втором этаже южной анфилады расположится выставка наградной системы России. Предполагают создание большой информационной зоны — здесь можно будет подробнее узнать о родовой или государственной геральдике — и детского образовательного центра.