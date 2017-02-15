Эрмитаж создаст Музей геральдики в здании Биржи
Здание Биржи было передано под патронаж Эрмитажа в 2014-м году, а сейчас там ведутся работы по созданию Музея геральдики и наград. По словам руководителя проекта Александра Ионова, первый этап реставрации — усиление тела фундамента — выполнен на 60% и касается устранения осадка здания. Пиковая наклонность в определенных сегментах составляет 17-ть сантиметров, из-за чего в кирпичной кладке стен образуются трещины. Второй этап работ затронет непосредственно восстановление самого здания — кровли, фасадов и интерьеров. Также планируется музеефицировать угольную котельню Биржи.
Укрепление фундамента обещают завершить в конце года, а уже в 2019-м — ввести экспозицию. Как отметил государственный герольдмейстер Георгий Вилинбахов, Музей геральдики и наград станет действительно уникальным — такого в мире больше нет: «Это возможность показать историю развития геральдического языка самых разных историко-культурных регионов от древнейших времен до наших дней. Здесь будут представлены и произведения живописи и графики, и предметы из фарфора, стекла и серебра, и костюмы, знамена и флаги».
Также в музее будет выставлен полный комплект королевских наград Швеции, переданный Эрмитажу. На втором этаже южной анфилады расположится выставка наградной системы России. Предполагают создание большой информационной зоны — здесь можно будет подробнее узнать о родовой или государственной геральдике — и детского образовательного центра.
Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал, что зал на первом этаже предназначен для церемоний и экспозиции здесь не будет. В то же время другие помещения Биржи передадут музеям, имеющим материалы для выставки.
Ориентировочная стоимость проекта по подсчетам Главгосэкспертизы составляет 1,6 млрд рублей.
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