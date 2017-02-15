В Эрмитаже открылись новые залы исламского искусства

Эрмитаж открыл на третьем этаже Зимнего дворца новые залы исламского искусства. В экспозицию вошли произведения, созданные на Ближнем Востоке в XIII-XV веках.

В залах можно увидеть экспонаты периода расцвета искусства Мамлюкского султаната: изделия из драгоценных металлов, льняные и шелковые ткани, лампы с позолотой и росписью цветными эмалями.

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский на открытии уточнил, что новая выставка — это продолжение исламских залов. Третий этаж осваивается после того, как часть экспозиции перенесли в Главный штаб.

Коллекция искусства Востока собиралась в течение многих лет: ее пополняли как экспедиции, так и подарков послов. Экспозиция призвана рассказать о культурном единстве христианского и мусульманского мира — она создана по географическому и хронологическому принципам и с учетом взаимного влияния культур разных стран.