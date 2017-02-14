Михаил Пиотровский об Исаакие: «Кого-то волнует храм, нас волнует музей»

Директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский дал интервью, в котором объяснил свою позицию по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ, выставки Яна Фабра и цензуры.

«Если кого-то волнует храм, нас волнует музей. Уничтожение музея», — заявил Михаил Борисович об Исаакие. Но протесты, уверен он, писать бессмысленно. Поэтому Пиотровский направил письмо патриарху с просьбой временно остановить передачу церкви, чтобы обговорить вопросы и учесть интересы музейного сообщества.

«При том что не только Исаакий — музей. Весь наш город — это музей. Мы живем историей нашей культуры не меньше, чем историей церкви. И на это был дан достаточно положительный ответ», — рассказал Пиотровский, отметив, что встреча с патриархом состоится.

«Мы доиграемся до того, что у нас будет цензура», — предупреждает глава Эрмитажа. И рождается она сейчас из общественных инициатив, отмечает Пиотровский. «Люди считают, что если им не нравится, то этого не должно быть».

Михаил Борисович также отметил, что гневные письма о выставке Фабра писали люди, которые ее не видели. Но опыт с Фабром научил Эрмитаж тому, что нужно больше просвещать аудиторию. «Нам показалось, что уровень подготовленности людей выше, чем был до этого. А оказалось, что он упал», — сказал Пиотровский.

В финале разговора директор Эрмитажа сравнил Москву и Петербург. Столица может поглотить все, «Москве можно построить уродливое здание или снести здание и ничего особенного не случится». А Петербург сам не переваривает, уверен Михаил Борисович. «Он без людей жить не может. Москва проживет без москвичей. Петербург без петербуржцев не проживет».