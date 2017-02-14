Михаил Пиотровский об Исаакие: «Кого-то волнует храм, нас волнует музей»

Директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский дал интервью, в котором объяснил свою позицию по поводу передачи Исаакиевского собора РПЦ, выставки Яна Фабра и цензуры.

«Если кого-то волнует храм, нас волнует музей. Уничтожение музея», — заявил Михаил Борисович об Исаакие. Но протесты, уверен он, писать бессмысленно. Поэтому Пиотровский направил письмо патриарху с просьбой временно остановить передачу церкви, чтобы обговорить вопросы и учесть интересы музейного сообщества.

«При том что не только Исаакий — музей. Весь наш город — это музей. Мы живем историей нашей культуры не меньше, чем историей церкви. И на это был дан достаточно положительный ответ», — рассказал Пиотровский, отметив, что встреча с патриархом состоится.

«Мы доиграемся до того, что у нас будет цензура», — предупреждает глава Эрмитажа. И рождается она сейчас из общественных инициатив, отмечает Пиотровский. «Люди считают, что если им не нравится, то этого не должно быть».

Михаил Борисович также отметил, что гневные письма о выставке Фабра писали люди, которые ее не видели. Но опыт с Фабром научил Эрмитаж тому, что нужно больше просвещать аудиторию. «Нам показалось, что уровень подготовленности людей выше, чем был до этого. А оказалось, что он упал», — сказал Пиотровский.

В финале разговора директор Эрмитажа сравнил Москву и Петербург. Столица может поглотить все, «Москве можно построить уродливое здание или снести здание и ничего особенного не случится». А Петербург сам не переваривает, уверен Михаил Борисович. «Он без людей жить не может. Москва проживет без москвичей. Петербург без петербуржцев не проживет».

 

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

В «Рускеале» строят большой Исаакиевский собор из льда

Сторонники передачи Исаакия РПЦ организуют два крестных хода

Ректоры вузов просят властей поторопиться с передачей Исаакия РПЦ

«Сохранение памятника несовместимо с уничтожением музея»: работники Исаакия написали письмо о передаче собора РПЦ

Петербуржцы окружат Исаакий «синим кольцом»

Пиотровский рассказал, что Главштаб и Зимний «станут красненькими, как во время революции»

Михаил Пиотровский: «Исаакиевский себя защитит, а истерия вокруг показывает, что общество нездорово»

Пиотровский о передаче Исаакия РПЦ: «Оскорблены чувства не только верующих»