Петербург — город сильных, но уж очень нервных женщин, слабых, но интеллектуально развитых мужчин и невротических отношений между ними. В деле оздоровления горожан мы обратились к самому востребованному психологу страны Михаилу Лабковскому.
Михаил Лабковский «Не надо никого добиваться. Он мне нравится, я ему нравлюсь — вот так должно быть»
Михаил, вы только что провели двухчасовую лекцию-консультацию «Как выйти из невротических отношений» с собой, партнером, родителями и детьми. В зале присутствовало двести женщин, десять мужчин, вы разобрали около двадцати кейсов. Отличается ли «общая температура по больнице» в Петербурге от Москвы, например, или других городов, где вы выступали?
От Москвы отличий почти нет. От Лондона, Риги и Киева — есть. Там женщины более востребованы, там больше замужних, чем в Питере. На эту лекцию пришли по большей части незамужние женщины со сложными отношениями, хотя многие уже были в браке по два-три раза. Это связано с демографией. В России исторически мужчин не хватает. Поэтому наши женщины много сил тратят на то, чтобы понравиться. Друг рассказывал, как на Каннском кинофестивале одна наша известная женщина шла по пляжу на 12-сантиметровых каблуках. Он ее спросил: «Наташка, ты чего так?» А она ответила: «У нас даже в булочную не выходят без каблуков». Конкуренция на российском рынке невест действительно жесткая. Из-за этого наши женщины самые красивые — они за собой следят, потому что замуж хотят.
Вообще, мужчины не боятся простатита только в рекламе, а по статистике у половины представителей среднего возраста есть нарушения эрекции. И даже внешне петербуржцы кажутся максимально аморфными: размеренный ритм жизни, позволяющий созерцать и копаться в себе, накладывается на творческий склад ума и вечно унылую погоду. Отсюда вытекают их пассивность и низкое либидо.
В России с сексом как раз все нормально: в парах он случается полтора раза в неделю. Но, действительно, наши мужчины избалованные, глаз у них не горит. Со времен окончания Второй мировой войны им представлен большой выбор, тогда как девушке после двадцати пяти лет уже сложно выйти замуж. Поэтому в целом мужчина в России пассивный. И в Петербурге тоже, а вот на Кавказе, я думаю, все нормально.
Получается, что сильные женщины вынуждены добиваться внимания слабых мужчин и производить на них впечатление, чтобы не остаться одной?
Мужчины не столько слабые, сколько женщины не видят в них тех, кто способен их поддержать. Поэтому они берут ответственность на себя и становятся активными. Возьмите языковые курсы или программы повышения квалификации, выставки, музеи, театры — в них по статистике 70% женщины, 30% мужчины. А если женщина добивается мужчину, это означает наличие у нее заниженной самооценки. Если такой проблемы нет, она не захочет того, кого надо добиваться. Он мне нравится, я ему нравлюсь — вот так должно быть. При этом с одной стороны мы видим сильных женщин, а с другой — многие из них были много раз замужем и имеют несколько детей. Значит, тут не играет роли ни карьера, ни якобы высокие требования к партнеру. Играет роль внутреннее состояние человека, из-за которого он одинок.
Почему одни выходят замуж, а другие нет? Три вещи на это не влияют: внешность, возраст и характер. А вот что влияет — вопрос более сложный. В Европе, где другое соотношение полов, мужчины с таким подходом, как у нас, себе невесту не найдут. Там женщина выбирать будет. А в Китае женщин вообще в два раза меньше, чем мужчин, — так их там на руках носят. И сразу мужчины такие активные оказываются — и глаз горит, и все им нравится.
Есть такой маркер коренного жителя нашего города — он не может вовремя съехать из отчего дома или эмоционально отсоединиться от родителей. Неужели все неврозы идут от отношений с матерью и отцом?
Не совсем. Еще от психотравмы: грудной ребенок может попасть в больницу без мамы и папы и выйти оттуда полным психом. Но вообще да, больше травмируют родители, если они сами невротики. При этом они могут быть хорошими людьми, любить ребенка, но совершенно не дружить со своей головой. Я не фанат классического психоанализа. И какая разница, каковы причины вашего невроза? Надо проблемы решать, выходить из невротических отношений.
Многие рефлексирующие петербуржцы постоянно испытывают меланхолию, впадают в экзистенциальные кризисы, чаще всего в преддверии круглых дат, испытывают сложности в общении с людьми. Как определить, что это не просто затруднение, а именно невротические отношения?
Невротические отношения — это те, в которых вам тупо плохо. Вы страдаете, вы несчастливы. Если у вас невротические отношения с кем-либо, самое главное, что вы должны понять, — у вас невротические отношения с самим собой. Говоря по-русски, вы себе не очень нравитесь. Вы можете говорить об этом, можете молчать, но когда вы начинаете действовать, становится понятно, что вы совсем себя не любите. Вы можете думать: «Ну я ничего такая. Но тупая. Блондинка». И еще с самоиронией так заметить. А самоирония — это самоагрессия, а не чувство юмора. Так вот, когда вы не любите себя, мир тоже вас не любит. Потому что люди считывают то, что вы чувствуете по отношению к себе. Так устроена психика на уровне ощущения от общения с кем-либо. Не любите себя — у вас складываются невротические отношения с партнерами. Потому что вы выбираете человека, который вас не во всем устраивает.
Например, вас тянет к тем, кто не доступен: состоит в браке, живет в другом городе или стране. Значит, для вас любовь — это еще и страдание. Но любовь, она же должна быть про счастье, а не про боль. Конечно, все могут влюбиться не в того, в кого следует. В этом случае вы своему женатому бойфренду говорите, чтобы он уходил из семьи — но ничего не меняется. Что делать в таком случае? У третьего правила из моего «Метода Лабковского» — сразу говорить то, что не нравится — есть дополнение: если вы сказали, но ничего не меняется, то вы должны соскочить с этих отношений. Иначе получится: вам и не нравится, но и «до свидания» вы не говорите. Это как если бы вы правой ногой жали на газ, а левой — на тормоз.
Пока вы молоды, такое поведение еще возможно, а с возрастом подобные романы могут привести к психосоматическим заболеваниям, потому что организм не может находиться в состоянии постоянного стресса. Вы же ничего не делаете: и не уходите, и ситуацию не принимаете. И я против практики «работа над собой» — в ней есть элемент насилия. А я призываю делать только то, что хочется.
Вы много рассуждаете о браке, но сами не женаты.
Я был женат на протяжении тринадцати лет. У меня есть ребенок и хорошие отношения с бывшей женой.
У клиентов не возникает протест, как вы можете советовать про отношения в браке, если сами в нем не состоите?
Нет. А вы считаете, что я должен быть обязательно женат?
Так заведено, особенно в России, что брак — это критерий счастливой жизни, реализации амбиций женщины, финансовой состоятельности мужчины, а еще нормальности и чего только не.
Я согласен с этим. Если б я встретил человека, которого бы полюбил и хотел иметь семью, то был бы женат. Но я же не могу жениться по причине, по которой это женщины делают, — только потому, что мне уже столько-то лет, поэтому мне уже надо.
Значит это чисто женская логика?
Да, чисто женская. Мужчины по-другому к браку относятся. Мужчины берут на себя ответственность за женщину. У женщины же повышается статус в браке, а у мужчины нет.
Тогда зачем вообще мужчина женится?
Женщину любит. И еще люди — социальные существа. У нас биологическая потребность жить в паре. Я не придерживаюсь нормы, что если у тебя нет семьи, то ты больной, или у тебя нет детей — ты больной. Это бред. Если человек не жалуется — значит у него все хорошо. Конец рассказа.
Свой метод вы сформулировали в возрасте около пятидесяти лет. Специально сделали именные правила, чтобы выйти в статус звезды отечественной психологии, ездить по миру с лекциями, раздавать интервью?
«Шесть правил Лабковского» — это тридцать семь лет беспрерывной работы. Я сам стараюсь жить по этим правилам — работают как часы. Если мне что-то не нравится в девушке, я сразу соскакиваю с отношений. И не забиваю себе голову, что с ней могло произойти самое лучшее в моей жизни. А если еще ее добиваться надо — то сразу нет. Одна барышня, просто прелесть, сказала мне: «Михаил, я никогда не встречаюсь с мужчинами, которые мне нравятся». Ну вот такая у нее психотравма. Отказала мне в свидании. А я по своим правилам даже не могу ей второй раз предложить. Вот и все, с ней вопрос закрыт. Важно всегда и со всеми вести себя одинаково. И тогда это работает.
1. Делать только то, что хочется.
2. Не делать то, что не хочется.
3. Сразу говорить о том, что не нравится.
4. Не отвечать, когда не спрашивают.
5. Отвечать только на вопрос.
6. Выясняя отношения, говорить только о себе.
Текст: Наталья Наговицына
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