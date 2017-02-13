Михаил Лабковский «Не надо никого добиваться. Он мне нравится, я ему нравлюсь — вот так должно быть»

Например, вас тянет к тем, кто не доступен: состоит в браке, живет в другом городе или стране. Значит, для вас любовь — это еще и страдание. Но любовь, она же должна быть про счастье, а не про боль. Конечно, все могут влюбиться не в того, в кого следует. В этом случае вы своему женатому бойфренду говорите, чтобы он уходил из семьи — но ничего не меняется. Что делать в таком случае? У третьего правила из моего «Метода Лабковского» — сразу говорить то, что не нравится — есть дополнение: если вы сказали, но ничего не меняется, то вы должны соскочить с этих отношений. Иначе получится: вам и не нравится, но и «до свидания» вы не говорите. Это как если бы вы правой ногой жали на газ, а левой — на тормоз.

Пока вы молоды, такое поведение еще возможно, а с возрастом подобные романы могут привести к психосоматическим заболеваниям, потому что организм не может находиться в состоянии постоянного стресса. Вы же ничего не делаете: и не уходите, и ситуацию не принимаете. И я против практики «работа над собой» — в ней есть элемент насилия. А я призываю делать только то, что хочется.

Вы много рассуждаете о браке, но сами не женаты.

Я был женат на протяжении тринадцати лет. У меня есть ребенок и хорошие отношения с бывшей женой.

У клиентов не возникает протест, как вы можете советовать про отношения в браке, если сами в нем не состоите?

Нет. А вы считаете, что я должен быть обязательно женат?

Так заведено, особенно в России, что брак — это критерий счастливой жизни, реализации амбиций женщины, финансовой состоятельности мужчины, а еще нормальности и чего только не.

Я согласен с этим. Если б я встретил человека, которого бы полюбил и хотел иметь семью, то был бы женат. Но я же не могу жениться по причине, по которой это женщины делают, — только потому, что мне уже столько-то лет, поэтому мне уже надо.

Значит это чисто женская логика?

Да, чисто женская. Мужчины по-другому к браку относятся. Мужчины берут на себя ответственность за женщину. У женщины же повышается статус в браке, а у мужчины нет.

Тогда зачем вообще мужчина женится?

Женщину любит. И еще люди — социальные существа. У нас биологическая потребность жить в паре. Я не придерживаюсь нормы, что если у тебя нет семьи, то ты больной, или у тебя нет детей — ты больной. Это бред. Если человек не жалуется — значит у него все хорошо. Конец рассказа.

Свой метод вы сформулировали в возрасте около пятидесяти лет. Специально сделали именные правила, чтобы выйти в статус звезды отечественной психологии, ездить по миру с лекциями, раздавать интервью?

«Шесть правил Лабковского» — это тридцать семь лет беспрерывной работы. Я сам стараюсь жить по этим правилам — работают как часы. Если мне что-то не нравится в девушке, я сразу соскакиваю с отношений. И не забиваю себе голову, что с ней могло произойти самое лучшее в моей жизни. А если еще ее добиваться надо — то сразу нет. Одна барышня, просто прелесть, сказала мне: «Михаил, я никогда не встречаюсь с мужчинами, которые мне нравятся». Ну вот такая у нее психотравма. Отказала мне в свидании. А я по своим правилам даже не могу ей второй раз предложить. Вот и все, с ней вопрос закрыт. Важно всегда и со всеми вести себя одинаково. И тогда это работает.