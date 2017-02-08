с 9 февраля

Фильм «На пятьдесят оттенков темнее»



Сиквел киношный по сиквелу книжному – все с теми же Джейми Дорнаном и Дакотой Джонсон (порция мемов из первой части морально устарела, и пора заменить их новыми). Выходит история про БДСМ-Золушку ближе к 14 февраля (ну как иначе). Анастейша Стил прощает Кристиана Грея и возвращается к нему, а пока он вновь борется с внутренними демонами, она сражается со своей ревностью и завистью его бывших.