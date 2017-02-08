Премьера оперы «Саломея» в Мариинке, продолжение истории про БДСМ-Золушку в кино, последний шанс увидеть выставку «Китайская армия» в «Манеже» и концерт группы «Аквариум» – как не скучать в городе в эти морозные выходные.
Уикенд в Петербурге: с 9 по 12 февраля
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Марат Гацалов
9, 10 февраля
20:00
Новая сцена Мариинского театра
Премьера оперы «Саломея»
В Мариинском театре громкая премьера сезона – опера «Саломея» Рихарда Штрауса (не путать с Иоганном). Для 1905 года, когда ее впервые показали в Дрездене, она была достаточно скандальной — ее называли «неисполнимой и безнравственной». В Мариинке спектакль поставил режиссер Марат Гацалов, сценографией занималась главный художник рижского театра Моника Пормале, работавшая с Андреем Жолдаком над «Евгением Онегиным» в Михайловском, а с Алвисом Херманисом над «Рассказами Шукшина» в Театре наций. Костюмы готовил дизайнерский дуэт Mareunrol's из Риги — Роландс Петеркопс и Маре Мастиня. Дирижировать будут Валерий Гергиев и Кристиан Кнапп.
В Мариинском театре громкая премьера сезона – опера «Саломея» Рихарда Штрауса (не путать с Иоганном). Для 1905 года, когда ее впервые показали в Дрездене, она была достаточно скандальной — ее называли «неисполнимой и безнравственной». В Мариинке спектакль поставил режиссер Марат Гацалов, сценографией занималась главный художник рижского театра Моника Пормале, работавшая с Андреем Жолдаком над «Евгением Онегиным» в Михайловском, а с Алвисом Херманисом над «Рассказами Шукшина» в Театре наций. Костюмы готовил дизайнерский дуэт Mareunrol's из Риги — Роландс Петеркопс и Маре Мастиня. Дирижировать будут Валерий Гергиев и Кристиан Кнапп.
с 9 по 9 февраль – апрель
Эрарта
Выставка «Брендреализм»
Сергей Шнуров борется с консюмеризмом не только острым пером, но и хлесткой кистью – на персональной выставке к его желтой кофте (будто на зависть Маяковскому) добавятся новые работы: «Кредит», «Веган» и «Лайк».
Сергей Шнуров борется с консюмеризмом не только острым пером, но и хлесткой кистью – на персональной выставке к его желтой кофте (будто на зависть Маяковскому) добавятся новые работы: «Кредит», «Веган» и «Лайк».
с 9 февраля
Фильм «На пятьдесят оттенков темнее»
Сиквел киношный по сиквелу книжному – все с теми же Джейми Дорнаном и Дакотой Джонсон (порция мемов из первой части морально устарела, и пора заменить их новыми). Выходит история про БДСМ-Золушку ближе к 14 февраля (ну как иначе). Анастейша Стил прощает Кристиана Грея и возвращается к нему, а пока он вновь борется с внутренними демонами, она сражается со своей ревностью и завистью его бывших.
Сиквел киношный по сиквелу книжному – все с теми же Джейми Дорнаном и Дакотой Джонсон (порция мемов из первой части морально устарела, и пора заменить их новыми). Выходит история про БДСМ-Золушку ближе к 14 февраля (ну как иначе). Анастейша Стил прощает Кристиана Грея и возвращается к нему, а пока он вновь борется с внутренними демонами, она сражается со своей ревностью и завистью его бывших.
с 9 февраля
Фильм «Прекрасные дни в Аранхуэсе»
Классик Вим Вендерс в экспериментальной версии рая (который где-то в предместьях Парижа) собирает в одном кадре всех любимцев по «Небу над Берлином»: камео достались и мрачному рыцарю печали Нику Кейву, и автору сценария Петеру Хандке. Под сенью деревьев на террасе двое, мужчина и женщина, ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями. Но у интимного разговора есть свидетель – это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая.
Классик Вим Вендерс в экспериментальной версии рая (который где-то в предместьях Парижа) собирает в одном кадре всех любимцев по «Небу над Берлином»: камео достались и мрачному рыцарю печали Нику Кейву, и автору сценария Петеру Хандке. Под сенью деревьев на террасе двое, мужчина и женщина, ведут откровенную беседу, делясь воспоминаниями. Но у интимного разговора есть свидетель – это писатель, который со стороны наблюдает за парой. Он пишет книгу, то ли подслушивая героев, то ли их воображая.
до 11 февраля
ЦВЗ «Манеж»
Вечеринка Realtime
В ЦВЗ «Манеж» заканчивает работу масштабная выставка военных китайских художников. При армии КНР, оказывается, есть свой творческий вуз, где обучаются будущие живописцы. Работы для экспозиции отбирал лично комиссар Русского павильона на Венецианской биеннале и ректор Академии художеств Семен Михайловский. Всего в экспозиции около ста портретов в традиционной технике гохуа, скульптуры и инсталляции. По просьбе посетителей выставку продлили на один день – до 11 февраля.
В ЦВЗ «Манеж» заканчивает работу масштабная выставка военных китайских художников. При армии КНР, оказывается, есть свой творческий вуз, где обучаются будущие живописцы. Работы для экспозиции отбирал лично комиссар Русского павильона на Венецианской биеннале и ректор Академии художеств Семен Михайловский. Всего в экспозиции около ста портретов в традиционной технике гохуа, скульптуры и инсталляции. По просьбе посетителей выставку продлили на один день – до 11 февраля.
10 февраля
Акция «На работу на велосипеде»
Зимой кататься на двухколесном транспорте вовсе не так сложно, как принято считать: ноги стоят на педалях, а не скользят по межсезонной грязи, а тело не мерзнет, разогреваясь ездой. Кроме того, для тех, кто пересел на экотранспорт, положены бонусы от кафе, баров и магазинов: например, бесплатный горячий тыквенный суп и скидки на услуги велосервисов.
Зимой кататься на двухколесном транспорте вовсе не так сложно, как принято считать: ноги стоят на педалях, а не скользят по межсезонной грязи, а тело не мерзнет, разогреваясь ездой. Кроме того, для тех, кто пересел на экотранспорт, положены бонусы от кафе, баров и магазинов: например, бесплатный горячий тыквенный суп и скидки на услуги велосервисов.
10 февраля
20:30
клуб Jagger
Концерт «Аквариума»
Ветераны российской рок-сцены дадут первый петербургский концерт в наступившем году на камерной сцене клуба Jagger. Слушателей ждет старый-добрый «Аквариум» на расстоянии вытянутой руки: тонкая поэзия Бориса Гребенщикова, этнические и рок-н-ролльные мотивы и атмосфера всеобщего просветления.
Ветераны российской рок-сцены дадут первый петербургский концерт в наступившем году на камерной сцене клуба Jagger. Слушателей ждет старый-добрый «Аквариум» на расстоянии вытянутой руки: тонкая поэзия Бориса Гребенщикова, этнические и рок-н-ролльные мотивы и атмосфера всеобщего просветления.
10 февраля
19:30
Новая сцена Александринского театра
Спецпоказ фильма «Кто эти люди»
В рамках программы «Кино в театре» на Новой сцене Александринки покажут комедию Фабио Бонифаччи «Кто эти люди». Показ пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами. Фильм был номинирован на премию «Давид ди Донателло» в категории «лучший режиссерский дебют», получил премию Diamanti al Cinema Italiano за лучшую режиссуру и премию «Золотая пленка» за лучшую мужскую роль.
В рамках программы «Кино в театре» на Новой сцене Александринки покажут комедию Фабио Бонифаччи «Кто эти люди». Показ пройдет на итальянском языке с русскими субтитрами. Фильм был номинирован на премию «Давид ди Донателло» в категории «лучший режиссерский дебют», получил премию Diamanti al Cinema Italiano за лучшую режиссуру и премию «Золотая пленка» за лучшую мужскую роль.
10 февраля
21:00
«Мачты»
Шоу-кейс Hair Del. Records
Славящийся выпуском лимитированных кассет мелодической психоактивной музыки студия проведет свой шоу-кейс. Лайн-ап вечеринки составят артисты и друзья лейбла – Delicate Features, Mårble, Psee, Misha Sultan, wet straw, nikita bugaev.
Славящийся выпуском лимитированных кассет мелодической психоактивной музыки студия проведет свой шоу-кейс. Лайн-ап вечеринки составят артисты и друзья лейбла – Delicate Features, Mårble, Psee, Misha Sultan, wet straw, nikita bugaev.
10 февраля
23:00
Kuznya
Вечеринка BÜRO
В Kuznya выступит Buro — группа московских диджеев и музыкантов, среди которых Dima Dem, Kirill N, SWOY, DVA и Chekalov. В послужном списке музыкантов сцена на московском Burning Man Decompression, участие в Alfa Future People, вечеринках в Dewar's Powerhouse, Лебедином озере и прочих столичных крышах и подвалах.
В Kuznya выступит Buro — группа московских диджеев и музыкантов, среди которых Dima Dem, Kirill N, SWOY, DVA и Chekalov. В послужном списке музыкантов сцена на московском Burning Man Decompression, участие в Alfa Future People, вечеринках в Dewar's Powerhouse, Лебедином озере и прочих столичных крышах и подвалах.
11 февраля
19:00
киноцентр «Родина»
Спецпоказ фильма «Королевство полной луны»
В киноцентре «Родина» вновь вернется на большие экраны картина Уэса Андерсона о дружбе, предательстве и любви «Королевство полной луны». Если вы когда-то пропустили ее в кинотеатрах – самое время восполнить. Картину покажут на языке оригинала с субтитрами.
В киноцентре «Родина» вновь вернется на большие экраны картина Уэса Андерсона о дружбе, предательстве и любви «Королевство полной луны». Если вы когда-то пропустили ее в кинотеатрах – самое время восполнить. Картину покажут на языке оригинала с субтитрами.
11 февраля
19:00
Новая сцена Александринского театра
Джаз на Новой сцене
На Новой сцене Александринского театра пройдет джазовый концерт коллектива «Gidon Nunes Vaz – Caspar Van Wijk Quintet», который собрал под своим крылом выдающихся музыкантов Европы. Лидер группы из Гааги Гидон Нунез Ваз старается объединить в звучании весь опыт джазовой классики и тенденции современного звучания. Об этом говорит и его новая пластинка «Night Life», презентация которой пройдет в Петербурге.
На Новой сцене Александринского театра пройдет джазовый концерт коллектива «Gidon Nunes Vaz – Caspar Van Wijk Quintet», который собрал под своим крылом выдающихся музыкантов Европы. Лидер группы из Гааги Гидон Нунез Ваз старается объединить в звучании весь опыт джазовой классики и тенденции современного звучания. Об этом говорит и его новая пластинка «Night Life», презентация которой пройдет в Петербурге.
11 февраля
20:00
Эрарта Сцена
Концерт On-The-Go
Российская англоязычная группа начала с дэнс-рока, а затем сменила курс на популярный инди-поп. Несмотря на то что никто из участников команды не получил музыкального образования, их треки звучат по-западному качественно. И к концертам On-The-Go подходят с завидной чуткостью: поклонники могут сами составить треклист из песен, которые они хотят услышать со сцены. Достаточно зайти на страницу группы «Вконтакте» и проголосовать.
Российская англоязычная группа начала с дэнс-рока, а затем сменила курс на популярный инди-поп. Несмотря на то что никто из участников команды не получил музыкального образования, их треки звучат по-западному качественно. И к концертам On-The-Go подходят с завидной чуткостью: поклонники могут сами составить треклист из песен, которые они хотят услышать со сцены. Достаточно зайти на страницу группы «Вконтакте» и проголосовать.
11 февраля
10:00
СПбГУ
Реюнион – 2017
СПбГУ соберет выпускников на встрече Реюнион-2017. Здесь встретятся выпускники разных лет и специальностей, преподаватели СПбГУ и их друзья. Главной темой Реюниона станет будущее. О нем поговорят ученые, экономисты, писатели, которые учились в петербургском университете или сотрудничают с ним. Среди участников нобелевский лауреат Кристофер Писсаридес, главред журнала и издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, режиссер, сценарист и руководитель фонда «Выход» Авдотья Смирнова, директор «Ночлежки» Григорий Свердлин, писатели Александр Цыпкин, Саша Филипенко и многие другие. Все средства, полученные от продажи билетов на Реюнион, пойдут в счет стипендиальной программы Ассоциации выпускников.
СПбГУ соберет выпускников на встрече Реюнион-2017. Здесь встретятся выпускники разных лет и специальностей, преподаватели СПбГУ и их друзья. Главной темой Реюниона станет будущее. О нем поговорят ученые, экономисты, писатели, которые учились в петербургском университете или сотрудничают с ним. Среди участников нобелевский лауреат Кристофер Писсаридес, главред журнала и издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова, режиссер, сценарист и руководитель фонда «Выход» Авдотья Смирнова, директор «Ночлежки» Григорий Свердлин, писатели Александр Цыпкин, Саша Филипенко и многие другие. Все средства, полученные от продажи билетов на Реюнион, пойдут в счет стипендиальной программы Ассоциации выпускников.
11 февраля
Экскурсия «Ленинград Довлатова и Бродского»
Два друга и оба — наше «новое все»: в Петербурге сейчас нет поэта более известного, чем Иосиф Бродский, и писателя более популярного, чем Сергей Довлатов. Великие тунеядцы с похожей судьбой выросли на улицах, по которым ходим мы с вами. Софья Лурье расскажет о ленинградской юности Бродского и Довлатов и проведет по дворам Литейного и Рубинштейна.
Два друга и оба — наше «новое все»: в Петербурге сейчас нет поэта более известного, чем Иосиф Бродский, и писателя более популярного, чем Сергей Довлатов. Великие тунеядцы с похожей судьбой выросли на улицах, по которым ходим мы с вами. Софья Лурье расскажет о ленинградской юности Бродского и Довлатов и проведет по дворам Литейного и Рубинштейна.
12 февраля
19:00
«Голицын Лофт»
Перфоманс и мастер-класс Алексея Домрачева
В «Голицын Лофте» пройдет встреча с московским фотографом и автором проекта «Memento Metro» Алексеем Домрачевым. Каждый день в течение пяти лет он фотографировал жизнь в Московском метро на свой телефон по пути на работу и обратно. Выставка прошла там же, где снимки был сделаны – в метро. Зрителям покажут документальный фильм о перформенсе, который прошел в петербургской подземке. Встреча завершится небольшим акустическим концертом музыканта Bhima U.
В «Голицын Лофте» пройдет встреча с московским фотографом и автором проекта «Memento Metro» Алексеем Домрачевым. Каждый день в течение пяти лет он фотографировал жизнь в Московском метро на свой телефон по пути на работу и обратно. Выставка прошла там же, где снимки был сделаны – в метро. Зрителям покажут документальный фильм о перформенсе, который прошел в петербургской подземке. Встреча завершится небольшим акустическим концертом музыканта Bhima U.
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