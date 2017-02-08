Фотограф Максим @maax_sf ищет в Петербурге остатки былой роскоши — изучает квартиры старого фонда в поисках дореволюционных артефактов. В его фотоальбомах: уцелевшие витражи, резная мебель, изящная лепнина и старинные печи. Мы собрали лучшие снимки, сделанные в бывших будуарах, генеральских квартирах и доходных домах.