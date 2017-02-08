Уцелевшие и роскошные коммуналки Петербурга

Фотограф Максим @maax_sf ищет в Петербурге остатки былой роскоши — изучает квартиры старого фонда в поисках дореволюционных артефактов. В его фотоальбомах: уцелевшие витражи, резная мебель, изящная лепнина и старинные печи. Мы собрали лучшие снимки, сделанные в бывших будуарах, генеральских квартирах и доходных домах.

Фотографии бывшего будуара в огромной коммунальной квартире на Моховой.

Особняк И.Ф. Громова (В.А. Ратькова-Рожнова). Сейчас здание занимает Санкт–Петербургский государственный институт культуры.

Одна из квартир в доме Кенига, 1912 год.

Интерьеры квартиры в доходном доме Н. В. Чайковского.

Коммунальная квартира на Суворовском проспекте.

Эрмитажный детский сад №110 в бывшей квартире в доходном доме Поклевских-Козелл.

Прихожая в 12-комнатной коммунальной квартире на Моховой улице, 1914 год.

Квартира на Жуковского, дом 31

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также