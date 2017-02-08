Уцелевшие и роскошные коммуналки Петербурга
Фотограф Максим @maax_sf ищет в Петербурге остатки былой роскоши — изучает квартиры старого фонда в поисках дореволюционных артефактов. В его фотоальбомах: уцелевшие витражи, резная мебель, изящная лепнина и старинные печи. Мы собрали лучшие снимки, сделанные в бывших будуарах, генеральских квартирах и доходных домах.
Фотографии бывшего будуара в огромной коммунальной квартире на Моховой.
Особняк И.Ф. Громова (В.А. Ратькова-Рожнова). Сейчас здание занимает Санкт–Петербургский государственный институт культуры.
Одна из квартир в доме Кенига, 1912 год.
Интерьеры квартиры в доходном доме Н. В. Чайковского.
Коммунальная квартира на Суворовском проспекте.
Эрмитажный детский сад №110 в бывшей квартире в доходном доме Поклевских-Козелл.
Прихожая в 12-комнатной коммунальной квартире на Моховой улице, 1914 год.
Квартира на Жуковского, дом 31
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Фото: vk.com/sf_spb
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