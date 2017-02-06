Комиссия Российской академии наук признала гомеопатию лженаукой

В России гомеопатию официально признали неэффективной. К такому выводу пришла комиссия по борьбе с лженаукой при Российской академии наук.

В меморандуме «О лженаучности гомеопатии» специалисты утверждают, что «лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований». Вывод был сделан после тщательного анализа отчетов о клинических исследованиях и публикаций в научных журналах.

Также РАН отмечает, что гомеопатия небезвредна, поскольку больные тратят деньги и время на недействующие препараты. «Это может приводить к неблагоприятным исходам, в том числе, к смерти пациента», — говорится в тексте документа.

Комиссия рекомендовала Минздраву вывести гомеопатию из медицинского употребления в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.

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