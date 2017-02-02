Стало известно, когда пройдет «Тотальный диктант-2017»

В 2017 году всероссийская акция «Тотальный диктант» пройдет 8 апреля. Организаторы рассчитывают, что к ней присоединятся более 200 тысяч человек.

Текст для диктанта традиционно приготовил современный российский писатель. Но имя автора рассекретят только через месяц — 1 марта. Сейчас эксперты заняты проверкой выбранного для диктовки отрывка: каждая запятая должна объясняться каким-либо правилом.

Напомним, что «Тотальный диктант» проходит в более чем 700 городах. Участие в акции добровольное и бесплатное.

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