В Петербурге похолодает до -17 градусов

В Петербурге резко похолодает — на следующей неделе температура упадет до -14...-17 градусов, прогнозируют синоптики.

Так, до конца этой столбик термометра не опустится ниже -4 градусов. С пятницы по субботу будет пасмурно, небольшой снег, -1...-2 градуса. В воскресенье незначительно похолодает, но выглянет солнце.

А понедельник, 6 февраля, нас встретит солнцем и -10 на термометре. Во вторник также будет солнечно и холодно: -17 днем, -23 ночью. В среду — ясное небо и до -14 днем. В четверг ожидается -8, малооблачно. И в пятницу, 10 февраля, снова вернется теплая зима — минус два градуса, облачно, небольшой снег.