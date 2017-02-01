Пиотровский о передаче Исаакия РПЦ: «Оскорблены чувства не только верующих»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский написал текст, посвященный конфликту вокруг передачи Исаакиевского собора РПЦ.

Пиотровский пишет, что несмотря на то, что вопрос передачи собора церкви обсуждается давно, истерия растет — «она показывает, что общество нездорово».

Директор Эрмитажа заявил, что «политики из-за Исаакиевского собора несут чушь, способную погубить их репутацию», а также назвал оскорбленные чувства «характерным признаком времени». Но, отмечает Пиотровский, «произошло оскорбление чувств не только верующих».

Михаил Борисович указал, что «по закону, так или иначе то, что положено, будет передаваться церкви». И предположил, что собор может полноценно работать как храм, при этом сохраняя функции музея.

«Я написал письмо Патриарху Кириллу. Пресс-секретарь Святейшего сообщил, что Патриарх готов встречаться и обсуждать эти вопросы», — подтвердил Пиотровский.