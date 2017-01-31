Пиотровский назвал передачу Исаакия РПЦ «провинциализацией Петербурга»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал ситуации с передачей Исаакиевского собора РПЦ и выселением Европейского университета «дикой провинциализацией города Санкт-Петербурга».

Пиотровский также рассказал, что патриарх Кирилл согласился лично обсудить вопрос передачи Исаакия. Но встреча будет закрытой. «Я написал письмо не в патриархию, а патриарху. Он сказал, что готов со мной поговорить. Вы не узнаете ответа», — рассказал глава Эрмитажа.

Напомним, что ранее Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Кириллу с просьбой временно отозвать ходатайство о передаче РПЦ Исаакиевского собора, чтобы остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

В ответ петербургская епархия посоветовала Пиотровскому «заниматься историческими традициями Эрмитажа, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».