Пиотровский назвал передачу Исаакия РПЦ «провинциализацией Петербурга»

Директор Эрмитажа Михаил Пиотровский назвал ситуации с передачей Исаакиевского собора РПЦ и выселением Европейского университета «дикой провинциализацией города Санкт-Петербурга».

Пиотровский также рассказал, что патриарх Кирилл согласился лично обсудить вопрос передачи Исаакия. Но встреча будет закрытой. «Я написал письмо не в патриархию, а патриарху. Он сказал, что готов со мной поговорить. Вы не узнаете ответа», — рассказал глава Эрмитажа.

Напомним, что ранее Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Кириллу с просьбой временно отозвать ходатайство о передаче РПЦ Исаакиевского собора, чтобы остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

В ответ петербургская епархия посоветовала Пиотровскому «заниматься историческими традициями Эрмитажа, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Активисты рассылают угрозы кинотеатрам из-за фильма «Матильда»

Депутат Поклонская: «Матильда» нарушает права на частную жизнь Николая II

В поддержку передачи Исаакия РПЦ пройдет крестный ход

Суд отказался рассматривать иск против передачи Исаакия РПЦ

РПЦ посоветовала Пиотровскому думать об Эрмитаже вместо Исаакия

Открытие Hermitage Museum Shop в универмаге Au Pont Rouge

Пиотровский попросил патриарха не забирать Исаакий

Михаил Пиотровский прочитает лекцию в Европейском университете