Музей стрит-арта запустил экскурсии по новейшим граффити

В зимнем сезоне Музей стрит-арта запустил две экскурсии: по ключевым работам и по новейшим граффити. Они проходят каждую субботу и воскресенье.

В экскурсию по ключевым работам войдет обширный рассказ об истории современного уличного искусства и значимых стрит-арт артистах. Ее можно послушать по выходным дням в 13 часов.

А следом за ней идет экскурсия по новейшим объектам — в 14 часов начинается маршрут для тех, кто уже не первый год следит за Музеем уличного искусства. За последнее время здесь появилось немало работ от российских и зарубежных художников: экскурсантам покажут стрит-арт, перформанс, паблик арт и средовые интервенции.

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