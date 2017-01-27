Петербургский хостел признали лучшим в Европе

Портал Hostelworld составил топ лучших хостелов мира. В номинации «Лучшие маленькие хостелы Европы» победил петербургский Soul Kitchen: он опередил сербский хостел Bongo и португальский Home Lisbon.

Soul Kitchen находится на набережной реки Мойки, 62/2 в бывшей коммуналке в доходном доме Липина, 1863 года постройки. Владельцы хостела решили исправить главный недостаток хостелов и максимально позаботились о личном пространстве гостей. Упор сделан на приватных комнатах дизайнерских комнатах: от люкса с кроватью-ладьей и камином до аскетичного номера с кроватью и тумбой.

В общих комнатах стоят сделанные на заказ кровати с занавесками, где у каждого есть своя полка, лампа и розетка. Для проживания доступны: 8-местная комната общая и 8-местная женская, а также четыре 4-местных номера. Собраться компанией можно на большом балконе с видом на Мойку. Важные бонусы: MacBook для общего пользования и прокат пленочных фотоаппаратов.

Отметим, осенью британская газета The Guardian включила петербургский Soul Kitchen Hostel в десятку лучших хостелов класса люкс в Европе

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