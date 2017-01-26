Мария Элькина объясняет, почему нужно бороться за Исаакиевский собор

В субботу, 28 января, петербуржцы соберутся на Марсовом поле, чтобы обсудить с депутатами ЗАКСа проблему передачи Исаакиевского собора РПЦ. Митинг в этот день на Марсовом поле проводить запретили, сославшись на то, что якобы другие организации в этот самый день хотят устроить акцию за передачу Исаакиевского собора церкви. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой объяснил было коллизию еврейским заговором против русского народа, но тут же осекся – мол, не имел ввиду.

Строго говоря, Петр Толстой никак не мог быть прав: количество подписавших петицию против передачи Исаакия явно много больше, чем евреев в Петербурге. Двести тысяч человек за несколько дней – это, кажется, абсолютный рекорд за все время крупных общественных кампаний в городе на Неве. А их здесь за последние годы было немало – за эрмитажную коллекция, за сохранение 31-й больницы, против Охта-центра. Все соображения против передачи собора РПЦ понятны и убедительны, начиная от экономических и заканчивая небесспорной репутацией РПЦ. Однако одной только силой аргументов такую волну протеста не поднимешь. Ясно, что спор вокруг Исаакиевского имеет идеологическую подоплеку. То обстоятельство, что собор хотят передать РПЦ, может очень сильно вводить в заблуждение, заставляя даже уважаемых людей видеть в деле антиклерикальную или, хуже того, националистическую подоплеку. На самом деле, все гораздо проще: у нас, горожан, хотят бесцеремонно отнять что-то очень важное для них, а уж кто именно хочет – вопрос не первый. Будь на месте РПЦ другая организация, реакция была бы точно такой же.