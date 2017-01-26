Невзоров и Ассаи выступят на TEDx в Александринке

TEDx в Петербурге получил поддержку комитета по культуре и площадку: конференция 23 февраля пройдет на Новой сцене Александринского театра, рассказали нам организаторы.

Уже известны имена нескольких спикеров: на сцену Александринки выйдут публицист Александр Невзоров; Алексей Косов, известный как рэпер Ассаи; французский ученый Паскаль Котт, который исследовал «Джоконду» Леонардо да Винчи, а также гендиректор креативного агентства Paper Planes Илья Балахнин.

Интеллектуальное шоу в формате TED — известные во всем мире конференции о технологиях, развлечениях, дизайне, науке, бизнесе и саморазвитии. На сцене TED выступали Стивен Хокинг, Билл Гейтс и другие известные деятели. Главная особенность конференций в том, что спикеры должны объяснить свою идею за рекордно короткое время — от 3 до 18 минут.

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