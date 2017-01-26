РПЦ посоветовала Пиотровскому думать об Эрмитаже вместо Исаакия

Петербургская епархия отреагировала на письмо директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, в котором он просил временно отозвать ходатайство о передаче РПЦ Исаакиевского собора.

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин посоветовал Пиотровскому «заниматься историческими традициями Эрмитажа, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».

Также Пелин заявил, что собственником Исаакия остается государство, которое будет следить за надлежащим содержанием здания. И добавил, что «оставлять Исаакиевский собор в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма».

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.