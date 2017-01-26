РПЦ посоветовала Пиотровскому думать об Эрмитаже вместо Исаакия

Петербургская епархия отреагировала на письмо директора Эрмитажа Михаила Пиотровского, в котором он просил временно отозвать ходатайство о передаче РПЦ Исаакиевского собора.

Председатель отдела по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Александр Пелин посоветовал Пиотровскому «заниматься историческими традициями Эрмитажа, а не устраивать там провокационные выставки, подобные выставке Яна Фабра».

Также Пелин заявил, что собственником Исаакия остается государство, которое будет следить за надлежащим содержанием здания. И добавил, что «оставлять Исаакиевский собор в статусе прежде всего музея и чуть-чуть храма, есть кощунство и продолжение традиции атеизма».

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Пиотровский попросил патриарха не забирать Исаакий

Активисты обложили «долларами» Исаакиевский собор

В Исаакии начали сбор подписей за сохранение музейного статуса

Церковь официально не просила передать ей Исаакий

Михаил Пиотровский прочитает лекцию в Европейском университете

В Главном штабе откроют бесплатную библиотеку

Михаил Пиотровский ответит на вопросы петербуржцев об Эрмитаже на встрече

Михаил Пиотровский о выставке Фабра: «Мы недооценили уровень ненависти, существующий в обществе»