Пиотровский попросил патриарха не забирать Исаакий

Директор Эрмитажа и президент Союза музеев России Михаил Пиотровский обратился с письмом к патриарху Кириллу с просьбой временно отозвать ходатайство о передаче РПЦ Исаакиевского собора.

Это, по мнению Пиотровского, позволит остановить общественное противостояние и найти наиболее мудрое и справедливое решение.

На взгляд Михаила Борисовича, сейчас церкви переданы практически все храмы, необходимые для возрождения полноценной религиозной жизни в стране. И речь сегодня идет о считанных объектах, имеющих особое значение не только для РПЦ, но и для всего многоконфессионального российского общества.

Напомним, что в январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко объявил о принятом им решении передать Исаакиевский собор в пользование церкви в 2017-м году. Это заявление вызвало широкий резонанс среди общественности.

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