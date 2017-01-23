Активисты обложили «долларами» Исаакиевский собор
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Из сообщения активистов движения «Весна»
Мы считаем неправильным передачу одного из символов нашего города в руки общественной организации с достаточно сомнительной репутацией, которой собор никогда до этого не принадлежал. Нам кажется, что эта инициатива направлена сугубо на обогащение руководства РПЦ, которое безвозмездно получит в собственность один из важнейших объектов туристской инфраструктуры, приносящих в бюджет города десятки миллионов рублей, но когда речь зайдет об уходе за памятником, платить всё равно будут вынуждены горожане».
Добавим, что акция прошла накануне митинга-концерта против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. 28 января горожане соберутся на Марсовом поле.
Митинг не согласован: однако несмотря на то, что в гайд-парке не может находиться более 200 человек одновременно, организаторы готовы заплатить штраф.
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