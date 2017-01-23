Активисты обложили «долларами» Исаакиевский собор

Из сообщения активистов движения «Весна» Мы считаем неправильным передачу одного из символов нашего города в руки общественной организации с достаточно сомнительной репутацией, которой собор никогда до этого не принадлежал. Нам кажется, что эта инициатива направлена сугубо на обогащение руководства РПЦ, которое безвозмездно получит в собственность один из важнейших объектов туристской инфраструктуры, приносящих в бюджет города десятки миллионов рублей, но когда речь зайдет об уходе за памятником, платить всё равно будут вынуждены горожане».