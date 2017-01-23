На выставке Айвазовского сыграют концерт по мотивам картин

На выставке «Иван Айвазовский» в корпусе Бенуа Петербургский экспериментальный оркестр D-sound project сыграет импровизации по мотивам картины великого мариниста «Сотворение мира». Концерт пройдет 25 января в 16:30 часов в залe 101, рассказали нам в пресс-службе Русского музея.

Музыканты-экспериментаторы под руководством дирижера и художника Игоря Баскина решили исполнить полотна великих художников — представить, как звучали бы картины на языке музыки. В Русском музее оркестр уже давал концерт — в ноябре 2016 года коллектив интерпретировал работу Василия Кандинского «Композиция 6».

Вход на мероприятие — по билетам в Михайловский дворец и Корпус Бенуа.

Добавим, что все пространство выставочных залов Корпуса Бенуа до 10 марта заняла масштабная выставка Ивана Айвазовского. Экспозицию посвящена 200-летию со дня рождения мариниста. В нее вошлосвыше 120 полотен мастера из разных музеев: Русского музея, Военно-Морского музея, Царского Села и Морского кадетского корпуса.