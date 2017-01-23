На выставке Айвазовского сыграют концерт по мотивам картин

  • И.К. Айвазовский, «Сотворение мира»

На выставке «Иван Айвазовский» в корпусе Бенуа Петербургский экспериментальный оркестр D-sound project сыграет импровизации по мотивам картины великого мариниста «Сотворение мира». Концерт пройдет 25 января в 16:30 часов в залe 101, рассказали нам в пресс-службе Русского музея.

Музыканты-экспериментаторы под руководством дирижера и художника Игоря Баскина решили исполнить полотна великих художников — представить, как звучали бы картины на языке музыки. В Русском музее оркестр уже давал концерт — в ноябре 2016 года коллектив интерпретировал работу Василия Кандинского «Композиция 6».

Вход на мероприятие — по билетам в Михайловский дворец и Корпус Бенуа.

Добавим, что все пространство выставочных залов Корпуса Бенуа до 10 марта заняла масштабная выставка Ивана Айвазовского. Экспозицию посвящена 200-летию со дня рождения мариниста. В нее вошлосвыше 120 полотен мастера из разных музеев: Русского музея, Военно-Морского музея, Царского Села и Морского кадетского корпуса.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

На выставку Айвазовского выстроилась гигантская очередь

Почему Айвазовскому нужно дать второй шанс?

Полуденный выстрел с Петропавловки дал старт масштабной выставке Айвазовского

Стало известно, когда откроется большая выставка Айвазовского

На Васильевском острове появится улица Айвазовского

В Русском музее прочтут цикл лекций об Айвазовском

В Русском музее откроется большая выставка Айвазовского

Выставка «Айвазовский и маринисты — живые полотна»